DIALOGHI AZZURRI. L’INIZIATIVA DI FORZA ITALIA PER CRESCERE COL TERRITORIO

LECCO – La Segreteria Provinciale di Forza Italia Lecco invita i cittadini a Dialoghi Azzurri. “Il format pensato per l’evento ha un carattere innovativo: si tratta di momenti di convivialità e relax in cui verranno però affrontati temi sentiti, importanti ed attuali, che Forza Italia ha a cuore e che saranno esposti da relatori esperti in tali tematiche” annuncia con soddisfazione Francesca Maggi, responsabile del dipartimento turismo ed eventi della Segreteria Provinciale di Forza Italia.

Dialoghi Azzurri, infatti, non è un semplice pranzo e non è un semplice convegno. Saranno molti gli ospiti che durante la giornata tratteranno le più svariate tematiche: dalla disabilità, all’innovazione tecnologica, all’economia dell’industria nel territorio lecchese. Marco Formenti, responsabile per Forza Italia dell’area oggionese, comunica che sarà poi “aperto il confronto su tali tematiche, cosicché sia un’occasione per prendere spunto gli uni dagli altri con l’obiettivo di crescere e migliorarci”.

Gli speaker selezionati per questa giornata, che parleranno dei “temi focus” sono tre: Andrea Galli, CFO Galli Rodolfo e Figli srl; Davide Zanesi, fondatore del Gruppo Exteryo srl e Maurizio Maggioni, assessore ai Servizi Sociali nel comune di Olgiate Molgora.

L’evento si svolgerà domenica 13 ottobre, dalle 11.30 all’Agorà di Nibionno. Forza Italia Lecco invita tutti a seguire le proprie pagine social, dove verranno indicati tutti i dettagli dell’evento.