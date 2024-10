“LA SCUOLA SI FA MUSICA”, IL CORO CECO JITRO OSPITE A LECCO E MANDELLO

LECCO/MANDELLO – “La scuola si fa musica” è il progetto promosso dall’associazione Harmonia Gentium che nasce dalla consapevolezza della necessità di rilanciare la musica corale all’interno del primo ciclo di istruzione obbligatoria, ad implementazione dei programmi musicali ministeriali.

L’associazione spiega: “Harmonia Gentium da sempre è attenta e sensibile al tema della diffusione della musica tra i giovani e i giovanissimi, e le numerose edizioni del Festival Internazionale per Cori Giovanili Zelioli ne rappresenta l’esempio più significativo. Nel solco di questa tradizione, nel 2024 abbiamo deciso di compiere un ulteriore passo per cercare di rendere consapevoli le nuove generazioni di quanto la musica possa essere utile a completare le loro esperienze relazionali e culturali”.

Il progetto (sostenuto finanziariamente da Fondazione del Lecchese, Regione Lombardia, Comune di Lecco, Caritas Ambrosiana e diversi soggetti privati) prevede la collaborazione con uno dei più importanti cori femminili del mondo: il Girl’s Choir Jitro, proveniente da Hradec Kralové (Repubblica Ceca), realtà giovanile significativa composta da circa 40 ragazze ed alcuni ragazzi con età compresa tra i 12 e i 18 anni selezionati tra oltre 400 elementi in sei formazioni preparatorie.

Il coro sarà ospite nella nostra città dall’11 al 13 ottobre per incontrare i loro coetanei facenti parte dei cori scolastici del territorio, così da offrire loro una stimolante sperimentazione di interazione, oltre che un’opportunità di esprimersi attraverso esecuzioni musicali di insieme in un contesto del tutto unico di interscambio culturale.

Queste ragazze saranno pertanto portavoce di esperienze umane e competenze musicali d’oltreconfine offrendo agli studenti occasioni di confronto nelle quali si potrà lavorare su un repertorio studiato precedentemente con i docenti, in un dialogo aperto e condiviso.

Aldilà dell’evento, con questo progetto l’associazione vuole “stimolare l’avvio di un disegno più ampio che veda il futuro coinvolgimento di altri cori italiani o internazionali, affinché questa esperienza non rimanga fine a sé stessa ma possa divenire il trampolino di lancio per un’attività sistemica e sistematica, inserita in un disegno culturale che volga lo sguardo al futuro. La proposta di un nuovo approccio ed apertura dei contesti scolastici agli eventi musicali del territorio offrirebbe pertanto agli studenti l’opportunità di lavorare con professionisti, di scambiarsi esperienze e di apprendere nuove idee. Le competenze musicali che verrebbero così messe a disposizione andrebbero a realizzare momenti di vivace ed elevato spessore culturale”.

Il programma prevede l’arrivo a Lecco del coro Jitro nella giornata di venerdì 11 ottobre e sarà impegnato in serata in un concerto a Mandello del Lario cui prenderà parte anche il Coro dell’Ist. Comprensivo A.Volta diretto dal maestro Alessandro Milesi. Nella mattinata di sabato 12 il Coro incontrerà in Sala Don Ticozzi a Lecco tutti i cori scolastici che hanno aderito al progetto per preparare alcuni brani che verranno presentati la sera stessa nel corso di un concerto organizzato nella basilica di San Nicolò.

Sarà una giornata impegnativa per i partecipanti ed il loro direttori e insegnanti, una giornata in cui potranno confrontarsi con l’esperienza del maestro Jiri Skopal (storico direttore del Jitro) e delle sue coriste “con l’auspicio che tutto ciò possa sensibilizzare ancor di più i giovani all’approccio al mondo della musica, un mondo che per essere frequentato a dovere richiede passione ed impegno costante”.

Saranno sei le formazioni corali del territorio che parteciperanno all’evento in rappresentanza della Don Ticozzi, del Liceo Grassi, dell’ICS di Calolziocorte, dell’ICS Volta, dell’ICS di Cremeno e dell’ICS di Galbiate.

Infine, domenica 13 ottobre il coro Jitro accompagnerà la messa delle 10 in basilica.