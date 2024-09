DISAGI TRENORD. “IN 6 MESI LA SITUAZIONE È PURE PEGGIORATA”

LECCO – Sono ormai quotidiani i disservizi Trenord sulla linea Tirano-Lecco-Milano Centrale e sempre più numerose sono le segnalazioni dei pendolari. Riceviamo e pubblichiamo solo l’ultima in ordine di tempo, trasmessa agli uffici regionali da un dirigente medico condizionato dai ritardi ferroviari.

Spettabile Ufficio Regionale,

sono un dirigente medico dell’Ospedale Policlinico di Milano, da circa 5 anni pendolare quotidiano della tratta in oggetto in quanto residente a Lecco.

Scrivo per denunciare i gravi e continui ritardi e cancellazioni dei treni, situazione nettamente peggiorata negli ultimi 6 mesi.

Evito di dettagliare le giustificazioni fantasiose o al limite della maleducazione da parte del personale di Trenord e la totale mancanza risposta del servizio clienti a miei precedenti reclami. La situazione è ora diventata insostenibile: confido in Vostri accertamenti e provvedimenti a tutela dei tanti pendolari del servizio regionale su questa tratta.

In cc anche gli Uffici di Trenord nella speranza che possano finalmente attivare verifiche interne per rendere il servizio più efficiente.

In attesa di Vostro riscontro,

Distinti Saluti

Lettera firmata