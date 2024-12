DOMANI A LECCO SI PARLA DI CIBO: LIBERTÀ D’ACQUISTO E SCELTA CONSAPEVOLE

LECCO – Nel giorno delle mele d’oro di San Nicolò, a Lecco si parla di tutto il cibo con un’iniziativa importante all’Officina Badoni, promossa e organizzata dall’Associazione Equosolidale Lecco ODV e della Cooperativa Mondo Equo.

Domani venerdì 6 dicembre alle 18:30, presso la sala conferenze dell’Officina Badoni, infatti si terrà una conferenza pubblica per interrogarsi sulle scelte che ogni consumatore è chiamato a compiere quando acquista i prodotti di uso quotidiano e soprattutto il cibo.

La domanda, la stella cometa a cui si cercherà di rispondere e interrogarsi è semplice e impegnativa: “Si è davvero liberi di acquistare?” e “Ci sono alternative di acquisto che garantiscono qualità di prodotto ma anche giusta catena produttiva e commerciale?“.

Se ne discuterà con gli autori del libro “I sovrani del cibo“: Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato, centrale di importazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale in Italia, e Duccio Facchini, giornalista lecchese, direttore di Altreconomia, una delle riviste più autorevoli nel trattare temi di economia nazionale ed internazionale, problematiche sociali, immigrazione, attualità.

La serata è aperta al pubblico ed è gratuita. Chi lo desidera, potrà poi fermarsi per un aperitivo solidale presso l’Offi-Coffee al piano terra della stessa Officina Badoni, in Corso Matteotti, 7, in collaborazione con il Grigio Cooperativa Sociale.