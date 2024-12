DOMENICA A LAORCA IL SUGGESTIVO PRESEPE VIVENTE

LECCO – Domenica 22 dicembre nel rione lecchese di Laorca il suggestivo Presepe vivente. La rappresentazione sarà nel centro storico alle 18 con l’Annuncio dell’Angelo e conseguente corteo per le vie del Rione. In caso di maltempo l’evento sarà spostato in oratorio dove ci sarà la possibilità di parcheggio.

La parte principale dell’evento si tiene nella piazza della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Questa rappresentazione della natività è curata nei minimi dettagli e coinvolge numerosi personaggi del presepe, oltre ad animali come asinelli, capre e conigli. L’evento è accompagnato dalle note dei firlinfue e da musicisti con cornamusa e contrabbasso.