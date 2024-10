DOMENICA A VALMADRERA IL MERCATINO DELLE PULCI CON OLTRE 120 ESPOSITORI

VALMADRERA – Torna domenica 27 ottobre l’atteso Mercatino delle Pulci di Valmadrera, pronto a trasformare ancora una volta il piazzale del Mercato in via Molini in un vivace punto di ritrovo per collezionisti, appassionati di vintage e curiosi alla ricerca di oggetti unici. L’evento si svolgerà dalle 7:45 alle 16 e, come sempre, promette di attirare espositori e visitatori da tutta la regione.

L’edizione di ottobre si preannuncia ricca di sorprese: oltre 120 espositori tra privati e hobbisti metteranno in mostra una vasta gamma di articoli, dai pezzi da collezione agli oggetti artigianali e vintage, ognuno con una storia da raccontare. Questo mercatino è diventato una tappa fissa per chi cerca pezzi originali e rari, oltre che per coloro che amano immergersi nelle atmosfere nostalgiche di un tempo passato.

Nonostante le previsioni meteo incerte per il weekend, gli organizzatori sono fiduciosi in un miglioramento, che permetterà a tutti di godere appieno dell’evento. “Il Mercatino delle Pulci di Valmadrera è sempre un’occasione speciale per incontrarsi, scoprire oggetti dal fascino antico e passare una giornata diversa all’aria aperta”, dichiarano i volontari dell’associazione UGT Valmadrera, promotrice dell’evento dal 2013.

Il mercatino si svolge regolarmente ogni quarta e quinta domenica del mese da gennaio a novembre. Con il suo mix di tradizione e modernità, continua a essere una delle mete preferite per gli amanti del vintage e degli oggetti d’epoca.

Per maggiori dettagli e per rimanere aggiornati sulle prossime date, è possibile seguire i canali ufficiali:

• Web: www.mercatinopulcivalmadrera.it

• Instagram: @pulcivalmadrera

• Facebook: “Mercatino delle Pulci di Valmadrera”

• Telegram: @pulcivalmadrera