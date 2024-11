DOMENICA LA POLIMIRUN WINTER 2024, COME CAMBIA LA VIABILITÀ IN CITTÀ

LECCO – Al via domenica 10 novembre l’edizione 2024 della PolimiRun Winter, l’urban trail run organizzata a Lecco dal Politecnico di Milano e patrocinata, fra gli altri, dal Comune di Lecco. La competizione, di 10 km, prenderà il via alle 10 in via Ghislanzoni, di fronte al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, attraversaerà la città per poi spingersi verso nord e ridiscendere poi per terminare di nuovo in via Ghislanzoni.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, sarà istituito il divieto di transito dalle 10 alle 12.30 lungo tutto il percorso di gara limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti e dalle 6 alle 14 in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como. Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di sabato 9 novembre alle 14 di domenica 10 novembre su entrambi i lati di via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Arlenico, dalle 7 alle 12.30 in via Palestro, nel tratto dal civico 15 a via Montanara (lato dei civici dispari), e dalle 7 alle 12.30 in via Monte Sabotino, in corrispondenza di via Alle Capre.

Di seguito e nella mappa i tratti interessati dalla gara: via Ghislanzoni, da via Amendola a via Como, via Amendola, da via Ghislanzoni a via Digione, via Digione, viale Dante, da via Digione a via Cairoli, via Cairoli, via Cavour, da via Cairoli a via Roma, via Roma, da via Cavour a piazza XX Settembre, piazza XX Settembre, via Bovara, Largo Montenero, via Grassi, viale Turati, piazza Cappuccini, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, via Delle Capre, via Monte Sabotino, via Calloni, via Brogno, via Bonaiti, via Paradiso, via Quarto, scalinata del cimitero di Rancio, via Fumagalli, via Arrigoni, via Gorizia (attraversamento), via Fritsch, area verde sul torrente Gerenzone, sottopasso di via Oslavia, marciapiede di via Gorizia, marciapiede di via Oslavia, via Mentana, via Moneta, da via Mentana a via Galandra, via Galandra, via Pasubio, da via Galandra a marciapiede di via Montanara, via Montanara all’altezza di via Curtatone (attraversamento), via Palestro, da via Montanara al Broletto nord, attraversamento di corso Matteotti, parco del Broletto sud, via Ferriera, via Porta, da via Ferriera a via Don Guanella, via Don Guanella, via Arlenico e via Ghislanzoni.

A questo collegamento il provvedimento viabilisitico completo.