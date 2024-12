DOPPIO INCIDENTE STRADALE SULLA SS36: AL LAVORO POMPIERI E AMBULANZE

CIVATE – Squadre del Comando provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco sono intervenute per due incidenti stradali, verificatisi in rapida successione poco dopo mezzogiorno di sabato nello stesso tratto di strada sulla SS36.

All’altezza dell’uscita di Civate, in direzione Nord, una vettura ha colpito lo spartitraffico; è intervenuta una Aps dal distaccamento volontario di Valmadrera che si è occupata di assistere il personale sanitario e mettere in sicurezza lo scenario. L’altro intervento per un incidente stradale pochi metri prima dell’uscita Como/Erba sempre lungo la 36, coinvolte in questo tre autovetture (feriti leggermente un bimbo di poco più di un anno e la sua mamma). Inviata sul posto una Aps dalla sede del Bione per la messa in sicurezza dello scenario.

Entrambi gli interventi sono terminati poco dopo le 13.

RedCro