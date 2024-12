ENAIP, CARROZZIERI E MECCANICI A LEZIONE CON AUTO 180 SUL FUTURO DEL SETTORE

LECCO – Nella mattinata del 17 dicembre, gli studenti e le studentesse dei corsi carrozzieri e meccanici di Enaip Lecco hanno partecipato a un’interessante lezione tenuta da Auto 180, una rete di circa cento carrozzerie professionali italiane, quasi tutte multiservice.

La lezione, tenuta da Fabio Porro, direttore strategico Auto 180, accompagnato dai rappresentanti di altre aziende della rete, ha ripercorso l’evoluzione del settore auto, lo stato dell’arte e gli impatti delle tecnologie sul mondo automotive fortemente attraversato dalle grandi transizioni epocali che stiamo vivendo, ovvero quella tecnologica, ambientale e demografica, passando dall’evoluzione e dalle opportunità generate dall’intelligenza artificiale e dai temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

La lezione è stata anche l’occasione per regalare alla scuola, mettendolo a disposizione degli alunni e delle alunne, il libro “Gli errori in carrozzeria” curato da Cristiano Ballerani e Luis Perez, edito da Inlumia, con la partecipazione di Auto 180. Un volume che, attraverso l’utilizzo di fumetti – molto accattivanti per i giovani – offre un’analisi dei più comuni errori che si possono commettere durante tutte le fasi di preparazione e lavorazione di un’automobile, con focus sull’amministrazione finanziaria, gestione dei collaboratori, fasi di lavorazione, marketing e utilizzo delle attrezzature.

“La formazione, nello scenario che stiamo vivendo a livello globale, è il passaporto per accedere al futuro. È quindi un presidio imprescindibile per giovani, imprese e territorio. Grazie alla preparazione e alla passione dei nostri docenti tecnici posso dire, con orgoglio, che Enaip è un’avanguardia nella formazione dei futuri professionisti di questo settore. Le tematiche approfondite nella mattinata sono già parte integrante del nostro programma didattico. In particolare, penso all’intelligenza artificiale e a come variano alcune mansioni all’interno delle officine, a partire dall’accettazione e dalla preventivazione, fasi sempre più decisive sulle quali occorre puntare anche con la formazione degli adulti. In un settore che sta attraversando una profonda e rapidissima innovazione diventa sempre più fondamentale, per noi, continuare a studiarne e approfondirne l’evoluzione per anticipare i cambiamenti e costruire risposte utili alla cura delle competenze dei nostri studenti e delle nostre studentesse, contribuendo a tenere vivo un settore merceologico fondamentale e dando risposte alle imprese che ripongono in noi fiducia e aspettative. L’attenzione e la collaborazione con società come Auto 180, che ringraziamo, rappresentano un’importantissima occasione di crescita e un riconoscimento della qualità che mettiamo nella formazione” spiega il direttore di Enaip Lecco, Andrea Donegà.

“Parlare con giovani attenti a questo settore è per noi è un’occasione importante anche per rappresentare loro il grande bisogno di manodopera qualificata che c’è. Incoraggiarli e valorizzarli è un investimento sul futuro del settore. In questa direzione, la formazione professionale è decisiva. Questi studenti e queste studentesse devono avere ben chiaro il valore di Enaip, una scuola che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro in maniera preparata e questo rappresenta per loro una grande chance che devono utilizzare al meglio. Guardando una realtà come Enaip possiamo pensare al futuro con maggior fiducia” conclude Porro.