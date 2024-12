SIGLATO IL NUOVO PATTO TRA COMUNE DI LECCO E CROCE ROSSA

LECCO – Nel mese di dicembre è stato siglato un patto di collaborazione e cura tra Comune di Lecco, Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco e Croce Rossa Italiana – Comitato del comprensorio lecchese Odv, a beneficio delle persone vulnerabili della città di Lecco. Il nuovo patto, denominato “Aiutarsi: è una questione di Relazioni”, prevede ulteriori azioni per le quali si impegnano Comune di Lecco e Croce Rossa. L’accordo è stato sottoscritto dall’assessore al Welfare Emanuele Manzoni e dalla presidente del Comitato del comprensorio lecchese di CRI Federica Berera e dal vicepresidente del Comitato di Lecco di CRI Roberto Rossi.

La prima azione riguarda la definizione di interventi di sostegno condiviso nei confronti delle persone in difficoltà per l’affiancamento nella gestione di piccole spese (alimentari, utenze, trasporti etc.) oltre allo svolgimento di attività di recupero e ridistribuzione di cibo e pacchi alimentari. Un’altra azione riguarda l’accompagnamento all’inclusione: dal progetto “Una spesa con” di Croce Rossa, in cui alcuni volontari accompagnano a fare la spesa adulti segnalati dai servizi sociali del Comune di Lecco creando e allargando il loro mondo di relazioni, si costruisce l’idea progettuale “Un tempo con“, che ha l’obiettivo di supportare adulti e anziani soli o in condizioni di marginalità, svolgendo periodicamente attività quotidiane in loro compagnia.

“Misuriamo quotidianamente l’aumento dei bisogni nella nostra comunità. Questo patto nasce dalla consapevolezza che le risposte che possiamo dare saranno più efficaci nella misura in cui riusciremo a costruire reti a supporto delle persone e tanto dialogo tra tutti i soggetti della città che svolgono un ruolo importante a contrasto delle povertà e a favore dell’inclusione, anche nell’ambito sociale e sociosanitario – spiega l’assessore Manzoni -. Grazie dunque a Croce Rossa Italiana per il grande lavoro fatto in questi anni e per la disponibilità alla condivisione di percorsi che possono giocare un grande ruolo a sostegno delle persone più vulnerabili della nostra città”.

“Croce Rossa – aggiungono Berera e Rossi di CRI – è da sempre impegnata non solo in ambito sanitario, ma anche in quello socia assistenziale. Ed è quindi per noi fondamentale la collaborazione con i servizi sociale del Comune, per rispondere positivamente ai bisogni delle numerose famiglie che si rivolgono a noi per un aiuto. Questo nuovo patto di collaborazione ci permette di confermare ciò e nello stesso tempo di rendere i nostri interventi più efficaci, mirati e costruttivi al fine di meglio sostenere le fasce più deboli del nostro territorio”.