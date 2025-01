ENAIP LECCO, AI “GREEN GAME” DEL RICICLO TRIONFA LA 2ª PASTICCERIA E PANETTERIA

LECCO – Il Green game compie 12 anni e anche in questa edizione l’Enaip di Lecco è scesa in campo come protagonista del progetto educativo che coniuga formazione e divertimento nell’ambito dell’educazione ambientale. Si tratta di un’iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei materiali d’imballaggio (Biorepack per la bioplastica compostabile, Cial per l’alluminio, Comieco per la carta e il cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio) per coinvolgere ed ingaggiare gli studenti delle scuole superiori sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi. Con questo progetto la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale diventano materia di studio, seguendo un pratico ed innovativo progetto didattico, attraverso il confronto e il divertimento, trasformando il modo in cui viene percepita l’educazione ambientale.

L’appuntamento per la selezione alla fase finale, a cui partecipavano differenti scuole provenienti da tutta Italia, svoltasi negli scorsi giorni, ha coinvolto gli studenti e le studentesse della scuola lecchese. La classe 2^ Pasticceria e Panetteria ha ottenuto il pass e rappresenterà l’Istituto alla finale nazionale, piazzandosi al primo posto assoluto, davanti a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

“Nella fase di preparazione, i nostri ragazzi e le nostre ragazze si sono divise in gruppi di formazione, hanno appreso i principi e i criteri utilizzati dai vari consorzi di riciclo e hanno poi esposto, al resto della classe, le loro slides, utilizzando il peer to peer per apprendere in modo più agevole – spiega Federica Colombo, coordinatrice Enaip Lecco – e alla fine questo metodo ha premiato: primi assoluti”.

“Siamo molto contenti dell’impegno e dell’entusiasmo che i ragazzi e le ragazze hanno messo in questo progetto. Vederli protagonisti anche della formazione reciproca all’interno della classe è un segno di grande maturità e responsabilità oltre che di un modello didattico vincente”, aggiunge Marco Gennuso, coordinatore del corso per panificatori e pasticceri di Enaip Lecco.

Il Green Game adotta un approccio didattico innovativo e coinvolgente che ha dimostrato essere altamente efficace tra gli studenti. Il segreto del suo successo risiede nell’uso di tecnologie interattive e nella promozione di una sana competizione.

“Come Enaip siamo molto attenti alle tematiche della sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, sociale, economica e ambientale. Questo vale sia per i momenti di formazione professionale sia per le tante occasioni di educazione civica che costruiamo per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Questo percorso rappresenta un momento di crescita importante per loro oltre che di sensibilizzazione su una tematica fondamentale. I giovani, inoltre, sono nati in un mondo popolato dalle tecnologie che devono rappresentare un fattore abilitante del loro apprendimento, valorizzandone le opportunità in chiave di apprendimento. Siamo convinti che debbano essere proprio le ragazze e i ragazzi i protagonisti della costruzione del futuro che dovranno abitare, a noi resta il compito di accompagnarli in questo percorso entusiasmante”, commenta Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.