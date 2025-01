SCI CLUB LECCO: A BORMIO SALA BRILLA NEL GIGANTE, BIANCHI ARGENTO NELLO SLALOM

BORMIO (SO) – Archiviate le feste natalizie, parte del team dello Sci Club Lecco, decimato dall’influenza, ha partecipato alle Fis inglesi che si sono svolte da lunedì a giovedì sulle nevi di Bormio; in programma due slalom e due giganti sia maschili che femminili.

Per il Lecco, in evidenza Giorgia Sala due volte a podio: nello Slalom con un 3° posto e vincendo il Gigante di oggi, giovedì, chiudendo una quattro giorni davvero eccezionale. Al maschile, Luca Bianchi coglie un 2° posto nello Slalom. I due portacolori lecchesi hanno inoltre inanellato due primi posti e un terzo posto nella classifica Giovani per Sala e un primo e un secondo posto sempre tra i Giovani per Bianchi. Ma andiamo con ordine.

Nello Slalom di lunedì, unico lecchese in gara è Luca Bianchi che sfodera una buona prestazione chiudendo al 6° posto col tempo di 1’27”18. A vincete è stato l’andorrano Gabriel Gutierrez Bartumeo con il tempo di 1’26”62.

Nella gara femminile, arriva il 3° posto di Giorgia Sala che le vale il 1° posto nella classifica Giovani con il crono fermato sul tempo di 1’32”75. Dietro di lei Eleonora Pizzi 11^, mentre è uscita nella prima manche Vittoria Giacomelli. Sul gradino più alto del podio è finita Lisa Rodari in 1’30”90.

Nello Slalom di martedì, grande prestazione di Luca Bianchi che fa suo il 2° posto (1° Giovane) facendo registrare 62 centesimi di ritardo sempre sull’andorrano Gutierrez che vince in 1’28”08.

Nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è Eleonora Pizzi 9^, seguita da Vittoria Giacomelli 11^, mentre Sala è uscita nella seconda manche. A vincere Serena Viviani in 1’34”58.

Nello slalom gigante di mercoledì, al maschile Luca Bianchi sfiora il podio cogliendo il 4° posto col tempo di 1’47”43 che gli vale il 2° posto nella classifica Giovani. A vincere è stato lo statunitense Francesco Santacroce in 1’46”56.

Nella gara femminile, altra grande prova di Giorgia Sala 4^ assoluta e 3^ Giovane, con Eleonora Pizzi 7^ e Vittoria Giacomelli 9^. A vincere la gara Sofia Amigoni in 1’53”57.

Nel gigante di giovedì, ultima gara in programma, finiscono fuori nella seconda manche sia Luca Bianchi che Raffaele Monaco, gara vinta da Lorenzo Gerosa in 1’48”70.

Al femminile, exploit per Giorgia Sala che vince col tempo di 1’54”17 conquistando anche il 1° posto nella classifica Giovani a coronamento di una quattrio giorni davvero formidabile per l’atleta lecchese che ha dimostrato di essere in gran forma e pronta per il prosieguo di stagione che a questo punto sarà sicuramente interessante.