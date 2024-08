ESCURSIONISTA SOCCORSO SUL CORNIZZOLO, IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO

CIVATE – Intorno alle 11 di questa mattina, domenica 25 agosto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un escursionista sul Monte Cornizzolo, bloccato in un canalone a circa 1000 metri d’altitudine.

La ricerca si è attivata con due squadre da terra da Lecco e Valmadrera e dall’aria tramite il reparto volo. Dopo aver localizzato la persona in pericolo, i soccorrritori l’hanno issata a bordo dell’elicottero Drago per poi trasportarla in luogo sicuro.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 4 ore.

Qui sotto è possibile visualizzare il video di una parte dell’intervento.