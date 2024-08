GEL LAORCA: DOMENICA 8 SETTEMBRE MESSA E FESTA AL SASS QUADER

LECCO – Il GEL di Laorca annuncia il primo appuntamento della seconda parte della stagione: la tradizionale S. Messa con la giornata di festa del GEL al Sass Quader, in programma domenica 8 settembre.

Sono previste due alternative di salita: per i più allenati, ritrovo alle 9 a Malavedo (Laorca), presso il Bar Sole, per effettuare la salita alla Cima del Sass Quader (886 m – 2:15 ore) passando per le caratteristiche località di Bressanella, Cereda e Montalbano; per tutti gli altri, ritrovo alle 10:15 a Ballabio, presso la “stanga” in Via della Ratta, per effettuare la salita alla Cima del Sass Quader (886 m – 0:45 ore) lungo il sentiero n° 43 “Variante Casati”.

La Messa, che sarà celebrata da don Marco Tenderini, è prevista alle 11:30.

Subito dopo ci si trasferirà sulla cima del Monte Melma (0:15 ore) per il tradizionale pranzo al sacco: aperitivo, salatini e dolce offerti dal GEL.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca