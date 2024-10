ESERCITO IN GRIGNETTA PER DOMINARE LA VERTICALITÀ. 15 ALPINI AI RESINELLI

PIANI DEI RESINELLI – Si è concluso con l’ascensione al Cristo delle Vette sul Balmenhorn (a 4.167 metri di quota) sul massiccio del Monte Rosa, il corso avanzato di alpinismo che ha visto 15 tra istruttori e allievi della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito impegnati per quattro settimane sui rilievi delle Alpi Cozie, Orobie e Pennine.

Le prime due settimane di preparazione si sono svolte in Piemonte tra la Val Susa e la Val Chisone, nella terza settimana il gruppo si è trasferito in provincia di Lecco, ai Pian de’ Resinelli, in quella che si può considerare la “culla” dell’alpinismo italiano. Da lì le penne nere della Taurinense, sulle orme dei mitici Ragni di Lecco, hanno percorso diverse vie alpinistiche di difficoltà crescente, terminate con l’ascensione ai 2.177 metri della Grigna Meridionale, lungo la via classica della Cresta Segantini risalente al 1905.