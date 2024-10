PICCO LECCO: DOMENICA LA PRIMA TRASFERTA STAGIONALE CONTRO BRESCIA

LECCO – La Orocash Picco Lecco affronta la prima trasferta stagionale e incontra la Millenium Brescia. La sfida è fissata per domenica 13 ottobre alle 17 e sarà sicuramente di alto livello. Entrambe reduci da un successo nella prima giornata, le due formazioni sono alla ricerca di una nuova vittoria per consolidare la classifica.

Brescia ha incontrato in trasferta Mondovì dimostrando un bell’organico e di puntare alla Pool Promozione. Picco ha esordito al meglio al Bione infliggendo un importante 3-0 alle neopromosse del Castelfranco. “Brescia presenta un ottimo palleggiatore che ama giocare in velocità, inoltre le due straniere sulle bande sono molto forti – precisa Gianfranco Milano, coach biancorosso – Domenica avremo la consapevolezza di giocare al meglio delle nostre possibilità e puntare molto sulla pazienza“.

“Domenica ci aspetta una sfida importante contro Brescia, una squadra che sappiamo essere completa, ben organizzata e forte che punta alla promozione. Hanno dimostrato di avere un grande equilibrio in campo, sia in attacco che in difesa, ma questo non ci spaventa – precisa Giorgia Amoroso -. In queste settimane ci siamo allenate con grande intensità, lavorando su ogni fondamentale e su ogni aspetto del nostro gioco, affinando la nostra strategia e costruendo una coesione di squadra che ci dà molta sicurezza. Siamo pronte mentalmente e fisicamente ad affrontare questa partita, consapevoli delle nostre capacità. Sarà una battaglia intensa in cui vincerà la squadra che riuscirà a mantenere un equilibrio costante, ma siamo determinate a mettere in campo il nostro massimo, a giocare unite e a lottare su ogni pallone fino alla fine. Ogni punto sarà importante e, con la giusta concentrazione, possiamo sicuramente fare la differenza”.