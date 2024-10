ESTATE A BOBBIO. METEO BIRICCHINO MA NUMERI ENTUSIASMANTI

BARZIO – “Siamo contentissimi dell’estate 2024. È stata un’ottima stagione, il parco giochi è sempre più apprezzato e possiamo vantare giornate da oltre 3mila accessi“. Non nasconde la soddisfazione Massimo Fossati, amministratore delegato di Itb, nel fare il bilancio dell’estate appena trascorsa.

“Le piogge di giugno, settembre e ottobre non ci hanno favorito come negli anni precedenti eppure nelle giornate di bel tempo i Piani di Bobbio si sono popolati di turisti ed escursionisti – prosegue Fossati -, abbiamo quindi una utenza estiva importante e questo aspetto ci fa ben sperare per il futuro perché al di là della neve Bobbio non perde il suo fascino” …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS