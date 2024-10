LEVA CIVICA, 23 POSIZIONI APERTE PER I GIOVANI NELLE REALTÀ LOCALI

LECCO – È ufficialmente aperto il nuovo bando della Leva Civica, un’iniziativa promossa dai Comuni degli Ambiti di Lecco e di Bellano, in collaborazione con il progetto Living Land e l’associazione Mosaico. Questa è l’occasione per 23 giovani di mettersi al servizio della comunità partecipando a un percorso formativo che consente di esprimere la propria creatività, acquisire maggiore senso di responsabilità, oltre che sviluppare capacità organizzative e potenziare le proprie capacità relazionali.

I partecipanti avranno la possibilità di impegnarsi presso realtà locali, che spaziano dall’area sociale a quella scolastica, dalla cultura e turismo a settori tecnici e amministrativi. Le collaborazioni includeranno biblioteche, scuole, musei, uffici turistici, progetti sociali per minori, giovani, anziani e persone con disabilità, oltre a uffici comunali e librerie.

Le attività si svolgeranno nei comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Bulciago, Lecco, Galbiate, Introbio, Malgrate, Mandello del Lario, Molteno, Nibionno, Oggiono, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera.

Le posizioni disponibili sono descritte in modo approfondito nel bando, disponibile sul sito www.livingland.info.

Possono candidarsi giovani cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Regione Lombardia, che abbiano compiuto il diciottesimo e non raggiunto il ventinovesimo anno di età all’atto della presentazione della domanda.

Il percorso avrà inizio il 9 dicembre e si svolgerà per otto mesi, fino all’8 agosto 2025, con un impegno di 20 ore settimanali e un compenso mensile di 470 euro, oltre alla copertura assicurativa.

Per partecipare, è necessario presentare la manifestazione di interesse, inviando copia della carta identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno (se presente), insieme al curriculum vitae entro il 13 novembre 2024 all’indirizzo mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it, indicando nell’oggetto “Leva civica”.

Sono previsti alcuni incontri di approfondimento per porre domande e richieste di chiarimento sul bando. Il primo appuntamento si terrà a Lecco, lunedì 4 novembre alle 17.30, presso Officina Badoni in corso Matteotti 7. Per partecipare, è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile a questo link. Seguiranno altri incontri: martedì 5 novembre alle 18.30 presso la sala consiliare del comune di Ballabio e mercoledì 6 novembre alle 17.30 presso la biblioteca di Mandello del Lario. Anche in questi casi, è richiesta l’iscrizione e può essere effettuata tramite il modulo disponibile qui.

Per informazioni telefonare al 335 7502021 o scrivere una mail a livingland.giovani@consorzioconsolida.it

È possibile consultare il bando completo al sito www.livingland.info