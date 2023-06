LECCO – Anche questa estate l’afa si farà sentire e l’Ats stima in almeno 100mila i lecchesi a rischio. Si tratta di anziani e persone fragili per le quali è stato attivato un piano anti-caldo con l’obiettivo di metterli al sicuro da temperature oltre i 30°C e umidità spesso attorno al 90%.

La strategia prevede innanzitutto l’informazione, poi verranno coinvolti medici di medicina generale, assistenti sociali, amministratori comunali e volontari così che i soggetti a rischio possano essere monitorati senza dimenticarsi di nessuno. A tal proposito l’Ats Brianza ha realizzato un censimento e una mappa, in questo modo sono stati individuati 100mila soggetti in Provincia di Lecco e 250mila in quella di Monza. Il 2,6% di essi è a rischio alto, il 30% a rischio medio-alto, la parte restante è a rischio medio.

Inoltre, l’Ats Brianza mette a disposizione un Numero Verde Emergenza Caldo 800 008 300 attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì escluso festivi. Per affrontare il caldo estivo infine, rimangono sempre valide le dieci regole diffuse da Regione Lombardia una decina di anni fa.