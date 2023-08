LECCO – Al Centro Polifunzionale di Imbersago, nel contesto dell’evento Imberfood di sabato 2 settembre, sarà possibile vivere un’esperienza unica attraverso la visita della mostra itinerante “Io ti vedo così”. L’iniziativa è promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS di Lecco.

La mostra “Io ti vedo così” si presenta con pannelli fotografici posti ad altezza umana, con l’obiettivo di esplorare le varie prospettive e sfumature delle visioni e delle non visioni degli ipovedenti.

Questi punti di vista spesso trascurati o poco compresi saranno messi in luce attraverso una gamma di immagini evocative. La mostra nasce da un lavoro svolto all’interno del gruppo di sostegno mensile del Centro Regionale di Ipovisione dell’Unità Oculistica di Cesena, insieme alla sezione territoriale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Forlì.

L’evento Imberfood, in programma dalle 18 alle 23, rappresenta un’opportunità straordinaria per sensibilizzare e coltivare l’empatia nei confronti delle sfide quotidiane affrontate da coloro che vivono con limitazioni visive. La mostra “Io ti vedo così” mira a illuminare le diverse realtà di chi non possiede una visione completa, con l’obiettivo di promuovere una comprensione reciproca più profonda.

La concessione del Comune di Imbersago, guidata dalla sensibilità della consigliera Eleonora Lavelli, ha reso possibile questa esposizione, che gode anche del patrocinio gratuito all’interno di Imberfood. L’evento, giunto alla sua settima edizione, è un’occasione speciale per sperimentare una varietà di sapori, ascoltare musica e gustare street food italiano e internazionale, coinvolgendo sia adulti che bambini.

La referente dell’ipovisione dell’UICI di Lecco, Angela Gianola, esprime la sua profonda soddisfazione per questa opportunità. Si auspica una partecipazione numerosa e intrisa di empatia da parte del pubblico. L’ingresso alla mostra “Io ti vedo così” è libero e aperto a tutti.