FORZA ITALIA LECCO CRITICA SULLA ZONA 30 ALL’ORA: “QUAL È IL CONTESTO?”

Ancora una volta ci domandiamo qual è il metodo che questa amministrazione comunale adotta per proporre nuovi provvedimenti.

Quello che viviamo quotidianamente è lo stravolgimento viabilistico che non sta migliorando la situazione ma la sta ingessando ancora di più: il traffico non è per niente più scorrevole e alcune inversioni di sensi di marcia hanno solo creato lo spostamento del congestionamento da una zona all’altra della città, alcune nuove rotonde sono impraticabili per autobus e mezzi pesanti, alcuni attraversamenti pedonali sono pericolosissimi, alcune aiuole spartitraffico penalizzano il passaggio dei pedoni e dei disabili. Ergo, probabilmente non era stato fatto uno studio complessivamente adeguato e calibrato sui bisogni della città.

Ci svegliamo alla mattina e non sappiamo che sorpresa ci aspetta… e, ieri mattina, abbiamo appreso dalla stampa che l’amministrazione comunale vuole imporre alla città il limite di velocità dei 30 all’ora.

Che la riduzione della velocità contribuisce a contenere il numero di incidenti è un dato di fatto ma pensiamo che un provvedimento del genere non possa essere l’ennesima sparata a cui ci ha abituato questa giunta. A tutt’oggi il dato annuale ufficiale che abbiamo è relativo alla casistica del 2023 che riporta per le strade urbane di Lecco: 165 incidenti, 0 morti, 189 feriti.

Dunque, o questo provvedimento si inserisce in un contesto di reale analisi dei flussi viabilistici cittadini e si limita a zone dove, realmente, dati alla mano, ci sono particolari pericoli, oppure diventa un altro modo per paralizzare una città che è già sufficientemente provata…

Come Forza Italia chiediamo all’amministrazione comunale di non procedere se non dopo uno studio e un confronto con chi può dare indicazioni di merito che esulino dall’emotività e/o dal seguire mode o provvedimenti di altri Comuni che hanno contesti diversi dai nostri.

Proponiamo all’amministrazione comunale di sospendere la proposta e rinviarla dopo l’esito di un’interlocuzione seria con ACI Lecco, Politecnico e tutte le associazioni professionali che possono contribuire ad un’analisi seria della nostra realtà e delle sue necessità.

Angela Fortino – Segretario cittadino Forza Italia Lecco