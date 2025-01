GAME UPI 2.0: LA PROVINCIA DI LECCO SECONDA IN ITALIA

LECCO – L’Unione delle Province d’Italia ha pubblicato la graduatoria delle 20 Province finanziate nell’ambito dell’iniziativa nazionale Game Upi 2.0, attraverso il Fondo per le Politiche giovanili annualità 2023.

20 le Province ammesse e finanziate, 14 le Province ammesse e non finanziate, 1 la Provincia non ammessa.

La Provincia di Lecco si è particolarmente distinta, risultando prima in Lombardia e seconda a livello nazionale con il progetto Tutti al traguardo, non uno di meno, nell’ambito Orientamento personale e professionale.

“Sono particolarmente orgogliosa che il nostro ente abbia raggiunto questo significativo risultato – commenta con soddisfazione la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Ringrazio tutti coloro che lavorano a questo progetto, con cui desideriamo promuovere la formazione continua come strumento per favorire inclusione sociale, pari opportunità e occupabilità. Il progetto si fonda su un insieme di valori fondamentali che costituiscono la cornice etica e culturale entro cui si sviluppano le azioni: centralità della persona, ruolo attivo della famiglia, diritti universali di accessibilità e inclusione, territorio come sistema culturale in evoluzione, la comunità educante Ritengo particolarmente importante il coinvolgimento della Provincia di Como e di tutti gli altri parner, che ancora una volta dimostra come il lavoro di rete arricchisce il territorio”.

“Il progetto – aggiunge il consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Pasquini – offre ai giovani percorsi personalizzati per sviluppare competenze personali e professionali. Il contesto territoriale delle province di Lecco e Como evidenzia sfide cruciali: contrastare la dispersione scolastica, ridurre il numero dei Neet e rispondere al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. La fragilità emotiva e psicologica post-pandemia, insieme ai dati positivi, ma non omogenei, sulla dispersione scolastica (circa il 4% a livello provinciale), richiedono interventi strutturati e mirati per un reinserimento efficace nella società e nel sistema educativo”.

Descrizione progetto

Obiettivi:

Lotta alla dispersione scolastica attraverso attività destrutturate e personalizzate

Potenziamento dell’orientamento scolastico e professionale per valorizzare talenti e potenzialità dei giovani, con focus su percorsi Stem

Riduzione dei Neet mediante la valorizzazione del servizio civile universale e l’orientamento verso percorsi Its/Ifts

Promozione di eventi Stem per contrastare gli stereotipi di genere e favorire il talento femminile nei settori scientifici e tecnologici

Attivazione di Pcto e metodologie Peer to Peer per migliorare le competenze trasversali, relazionali e di autostima

Beneficiari:

studenti delle scuole secondarie di primo (dai 14 anni) e secondo grado

giovani Neet (15-29 anni)

Durata: 12 mesi dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026.

Partenariato: il partenariato è caratterizzato da una forte collaborazione tra soggetti pubblici legati al mondo della formazione professionale, dell’associazionismo, della scuola e delle istituzioni, con una forte rappresentanza dei distretti territoriali di Lecco e Como, che uniscono le loro best practices a supporto delle giovani generazioni e delle loro famiglie. La scelta dei partner è strategica, sia per la loro capacità di offrire attività mirate di orientamento scolastico e professionale, sia per la loro attenzione alla transizione scuola-lavoro, uno dei principali punti critici del sistema locale.

Partner: Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Provincia di Como, Usr Lombardia At Como, Fondazione don Giovanni Brandolese ente filantropico, Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, Istituto comprensivo statale Falcone e Borsellino Lecco , Unione delle Province lombarde.

Associati: Fondazione Cfp Enaip Lecco, Fondazione Cfp Clerici Lecco, Ics Casatenovo, Fondazione Monsignor Parmigiani – Centro di formazione professionale Aldo Moro di Valmadrera.

Budget totale: 150.168,75 euro, cofinanziamento del partenariato 42.168,75 euro.