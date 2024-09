FORZA ITALIA TORNA IN CONSIGLIO, PER GAGLIARDI UN “GRANDE TRAGUARDO”

LECCO – Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, esprime la propria soddisfazione per “il grande traguardo raggiunto con l’apertura al proprio partito dei banchi del consiglio comunale lecchese. Ciò è stato possibile grazie all’incessante lavoro ed alla dedizione con cui tutta la segreteria forzista si è dedicata, sin dal giorno del proprio insediamento, a questo obiettivo e al progetto di ricostruzione del partito sul territorio”.

Il simbolo forzista è infatti rientrato nell’immagine del gruppo di opposizione di Lecco Ideale-Lecco Merita di Più.

“Questo fondamentale risultato conseguito – annota il segretario provinciale -, ci permette di avviare con nuovo slancio e determinazione i lavori in vista le prossime amministrative in Città, con la prospettiva, anche qui, di una coalizione di centrodestra unita, che dovrà andare a riprendersi le redini del governo di Lecco, che in questi anni è stata gestita con approssimazione politica e gravi ed evidenti carenze amministrative da Mauro Gattinoni e dalla sconclusionata e litigiosa sinistra locale. A tal fine basti ricordare, ad esempio, il faraonico quanto fallimentare progetto per trasferire l’attuale municipio da palazzo Bovara alla ex sede della Deutsche Bank di piazza Garibaldi, per non parlare del teatro della società mestamente chiuso da troppi anni e della più volte annunciata ristrutturazione del centro sportivo comunale del Bione che è ancora al palo. Questo senza trascurare la pietosa situazione della viabilità cittadina perennemente ostaggio di caotici cantieri e di cronici ritardi nell’esecuzione delle opere. Forza Italia – conclude Gagliardi – per riconquistare il governo del comune capoluogo di provincia, farà certamente la sua parte e la dottoressa Fortino, Segretaria della Città, si sta impegnando a fondo per ampliare la voce Forzista nel capoluogo. Le idee chiare e l’instancabile attività del nostro partito sul territorio (dati Europee: 9,37 % in città ) , lo portano ad una costante e forte crescita. Su queste solide basi, conseguita rinnovata dignità e robusta credibilità, ci ripresenteremo di fronte al giudizio degli elettori, orgogliosi del lavoro fatto e dei risultati ottenuti”.