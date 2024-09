POPOLAZIONE SCOLASTICA E CALO DEMOGRAFICO. UNA ANALISI STATISTICA PER PIANIFICARE IL FUTURO

LECCO – Presentata la prima edizione del report Dinamiche demografiche e conseguenze per la popolazione scolastica a cura di Pts di Milano. L’incontro è stato organizzato dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, per condividere alcune riflessioni sulle tematiche dell’offerta formativa, dell’orientamento e del lavoro anche in relazione ai dati analizzati sulle dinamiche demografiche del territorio lecchese. Sono intervenuti Carlo Malugani, consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, Adamo Castelnuovo, dirigente Ufficio scolastico territoriale di Lecco, Gianni Menicatti e Andrea Gianni di Pts.

La prima edizione del report Dinamiche demografiche e conseguenze per la popolazione scolastica è un altro strumento che la Provincia di Lecco mette a disposizione degli operatori del mondo della scuola, della formazione professionale, del mondo del lavoro e dei cittadini per trarre informazioni utili a rafforzare il sistema scolastico e formativo territoriale. Questo nuovo rapporto mira ad analizzare quali riflessioni e strategie possono essere messe in campo rispetto al calo demografico in corso con riferimento alla popolazione residente per classe di età 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni riferita al 2023 riguardante gli alunni frequentanti gli Istituti comprensivi provinciali nell’anno scolastico 2023/2024 con una previsione sulla popolazione residente per classi di età al 2028 e per gli alunni frequentanti gli Istituti comprensivi provinciali all’anno scolastico 2028/2029.

> CONSULTA QUI IL REPORT

La tendenza della denatalità, iniziata nelle scuole dell’infanzia e primarie, sta ora coinvolgendo anche le scuole superiori, rischiando di cambiare sostanzialmente l’aspetto dell’istruzione. I fattori che contribuiscono al calo demografico sono complessi e richiedono una capacità di analisi e di adattamento a una futura e nuova realtà demografica che ci chiama ad affrontare una sfida che richiederà uno sforzo comune di tutte le parti.

“L’intento – spiega il consigliere Malugani – è quello di rafforzare la sinergia tra istituzioni scolastiche, imprenditoriali e sociali per proporre interventi preventivi ampi e lungimiranti, che vanno all’insegna della lotta alla dispersione scolastica, all’orientamento e al successo formativo per migliorare la formazione dei nostri ragazzi all’insegna della personalizzazione dell’educazione. Per questi motivi la Provincia di Lecco, che ha la competenza in materia di dimensionamento scolastico e offerta formativa, intende, attraverso l’interpretazione dei dati proposti dal report, interpretare un fenomeno che in questi anni sta emergendo in tutta la sua gravità e coinvolgerà sempre più il nostro futuro e quello delle giovani generazioni”.

“Crediamo sia necessario adottare misure tempestive e azioni a lungo termine per gestire l’effetto di questa tendenza e che solo rimettendo al centro la persona potremo garantire un’istruzione di qualità”.