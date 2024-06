GALBIATE, 69ENNE INVESTITA E SBALZATA DA UN “PIRATA” A BARTESATE: È GRAVE

GALBIATE – Intorno alle 10:45 di oggi 24 giugno, una 69enne è stata investita e sbalzata sotto ad un guard-rail a Galbiate, in località Bartesate: il presunto pirata della strada, che non si sarebbe fermato per soccorrerla, l’avrebbe lasciata in gravi condizioni sul posto, dove alcuni passanti hanno dato l’allarme.

La donna, vittima di un arresto cardiocircolatorio e colpita da traumi multipli, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata in ospedale da un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, giunti sul posto insieme all’auto medica e ai Vigili del fuoco. Le indagini, affidate ai Carabinieri della compagnia di Merate, sul posto con la Polizia locale di Galbiate, dovranno appurare la dinamica dei fatti e risalire al presunto pirata; la speranza è che le telecamere presenti nella zona abbiano ripreso il veicolo.

RedCro