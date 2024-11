GIALLO A CASSINA: PAROLI INDAGATO PER LA MORTE DI MARGHERITA COLOMBO. IN DIRETTA LE PAROLE DEL PROCURATORE

LECCO – Il procuratore della Repubblica di Lecco parla ai giornalisti in merito agli sviluppi della morte di Margherita Colombo, 73enne trovata senza vita nell’abitazione di via Castello a Cassina Valsassina. Lunedì 18 accanto al corpo della donna giaceva il figlio, Corrado Paroli, di 48 anni, in gravissime condizioni.

La vicenda ha suscitato numerose supposizioni e non sono ancora state rese note le cause del decesso della anziana e del malore del figlio: l’autopsia prima, e le informazioni del procuratore poi, proveranno a fare chiarezza.

In diretta dalla sala stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri, il procuratore Ezio Domenico Basso e il colonnello Nicola Melidonis

La donna è stata trovata sul divano, il figlio in stato di incoscienza …

> IN AGGIORNAMENTO su VALSASSINANEWS