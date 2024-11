MOBILITÀ SOSTENIBILE, MENZIONE SPECIALE PER IL COMUNE DI LECCO ALL’URBAN AWARD

TORINO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha ricevuto nella serata di ieri, giovedì 21 novembre, il riconoscimento al Comune di Lecco “Menzione Speciale Intesa Sanpaolo” dell’ottava edizione dell’Urban Award. L’Urban Award si pone come obiettivo l’analisi delle progettualità della mobilità sostenibile dei centri urbani, premiando quei Comuni con i migliori progetti per la mobilità sostenibile.

Il conferimento è avvenuto a Torino, all’interno della 41° Assemblea Nazionale ANCI, riconoscendo al Comune di Lecco il premio “per tutte le iniziative che sta portando avanti in materia di mobilità sostenibile e in particolar modo per la campagna di comunicazione ‘storie di ordinaria mobilità’ volta a coinvolgere attivamente la popolazione.”

“Non possiamo che essere felici di questo riconoscimento che premia le scelte del Comune in materia di mobilità sostenibile: dal Ti porto Io! con i bus gratis fino ai 19 anni al Piedibus, dal PUMS al Biciplan, passando per la challenge Play&Go casa-scuola e Home to Work casa-lavoro dei dipendenti comunali – è il commento dell’assessora all’Ambiente e Mobilità Renata Zuffi -. In particolare, è stata la nostra campagna comunicativa a essere giudicata realmente partecipativa, considerato che gli 11 testimonial sono cittadini che già quotidianamente fanno scelte di mobilità attiva e/o sostenibile, in una logica di diffondere buone pratiche di mobilità tra i propri concittadini. Questa campagna è la prima delle azioni di promozione culturale della mobilità sostenibile: seguiranno quelle dedicate alle strade scolastiche e alla Città 30”.

All’edizione numero 8 dell’Urban Award hanno preso parte oltre 50 comuni, in maggioranza capoluoghi di Provincia, tra cui Padova (1° classificato), Treviso (2°), Napoli (3°), Milano, Roma, Genova, Torino, Vicenza, Ascoli Piceno, Firenze, Messina, Rimini, Cuneo e Rieti (questi ultimi due anch’essi premiati con “Menzione Speciale”).