GIORNATA DELLA MEMORIA: A BARZIO CONSEGNA DI 19 MEDAGLIE D’ONORE

LECCO – Lunedì 27 gennaio, alle 16 a Barzio, nella sala conferenze “Ing. Pietro Pensa” della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in via fornace 2, il prefetto Sergio Pomponio consegnerà 19 medaglie d’onore ai familiari di cittadini della provincia di Lecco.

L’elenco comprende militari e civili, che nell’ultimo conflitto mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Questi gli insigniti, le medaglie dei quali verranno ritirare da familiari: Mario Acerboni nato a Casargo l’11/05/1923; Enrico Arrigoni nato a Bellano il 20/02/1922; Guido Artusi nato a Introbio il 17/07/1912; Carlo Barindelli nato a Esino Lario il 26/08/1924; Pacifico Baruffaldi nato a Cortenova il 20/12/1916; Achille Bellani nato a Casatenovo l’8/02/1912; Carlo Beri nato a Casargo il 02/10/1912; Felice Capinni nato a Valmadrera il 25/03/1924; Luciano Ciresa nato a Cortenova il 02/11/1924; Antonio Dajelli nato a Gallarate il 10/12/1921; Biagio Fazzini nato a Premana il 15/01/1913: Ambrogio Galbani nato a Pasturo l’1/11/1924; Felice Locatelli nato a Ballabio il 22/05/1923; Angelo Mascheri nato a Cortenova il 30/06/2024; Carlo Mascheri nato a Cortenova il 14/09/1921; Alberto Navetti nato a Como il 17/04/1924.

Verranno inoltre insigniti altri tre cittadini di Valmadrera i cui eredi abitano in altre province. In particolare, a Varese, Marilena Butti riceverà la medaglia d’onore attribuita al padre Eugenio Butti, e a Como Rosella Cesana e Rosella Ronchetti le riceveranno rispettivamente per i padri Giovanni Cesana e Giovanni Ronchetti.