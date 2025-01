CONTINUA AL POLO TERRITORIALE DI LECCO L’UNIVERSITÀ DEI BAMBINI

LECCO – Continua, presso il Polo territoriale di Lecco, la sesta edizione dell’Università dei Bambini POLIS – La città sostenibile, un’iniziativa resa possibile grazie al patrocinio di Fondazione Cariplo e al supporto di Rotary Club Lecco. Carichi di entusiasmo, i 110 alunni di quinta provenienti dalle scuole primarie A. Carducci, T. Tarelli e C. Battisti sono tornati al campus per il secondo laboratorio previsto dal progetto.

Ad attenderli Gabriele Masera, professore di Sustainable Building Technologies, e Francesco Pittau, docente di Progettazione degli Elementi Costruttivi, che hanno condotto il laboratorio ‘Architettura che non inquina’. Il tema trattato durante l’incontro è di grande attualità e rilevanza: la sostenibilità nell’architettura e nella progettazione degli edifici. In un contesto in cui le nuove generazioni sono sempre più chiamate a svolgere un ruolo attivo nella protezione dell’ambiente, POLIS offre ai bambini un’esperienza pratica e coinvolgente. Il Politecnico di Milano, da anni impegnato su questi temi, prepara i futuri professionisti ad affrontare un cambio di paradigma che renderà il pianeta un luogo più sostenibile e ricco di biodiversità per le generazioni a venire.

Gli studenti hanno seguito con grande interesse le spiegazioni, approfondendo il ruolo degli edifici nel cambiamento climatico e nell’indispensabile transizione ecologica verso un futuro privo di combustibili fossili. Durante la lezione teorica, i bambini si sono confrontati con domande cruciali riguardo al benessere dell’ambiente e dell’individuo, scoprendo temi di rilevanza globale e riflettendo sul significato di una costruzione sostenibile. La parte pratica del laboratorio si è concentrata sull’efficienza energetica degli edifici: i partecipanti hanno avuto l’opportunità di trasformare semplici scatole di cartone in edifici dotati di finestre e schermature solari, sperimentando con forme, colori e dimensioni diverse e dando libero sfogo alla propria creatività.

“È sorprendente constatare come i più giovani siano così sensibili alle tematiche legate alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, che inevitabilmente segneranno il nostro futuro e il modo di vivere nelle nostre città – afferma Francesco Pittau – I bambini e le bambine venuti in visita al Polo Territoriale di Lecco hanno mostrato da subito grande interesse e partecipazione durante la lezione, contribuendo ad alimentare il dibatto sull’attuale crisi climatica fino a mettersi in gioco nell’attività di laboratorio, alla ricerca di possibili soluzioni per ridurre i consumi energetici degli edifici”.