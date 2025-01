GIORNO DELLA MEMORIA, TUTTI GLI APPUNTAMENTI AL CENACOLO FRANCESCANO

LECCO – L’Associazione Il Cenacolo Francescano di Lecco, per ricordare la Giornata della Memoria di questo 2025, propone alcuni eventi presso la sala teatro di Piazza Cappuccini, 3 di Lecco.

Il primo evento andrà in scena sabato 25 gennaio alle 21 e si tratta di “Baracca 18“.

Giovannino Guareschi è tenente di artiglieria quando, nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell’armistizio dell’Italia, l’8 settembre 1943, viene posto davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviato come prigioniero in campi di detenzione in Germania.

Comincia così quella che diventerà l’esperienza più importante della sua vita, che lo trasformerà da semplice umorista in autore capace di uno sguardo profondo e umano sulla realtà e gli individui che lo circondano.

Durante l’internamento in Germania Guareschi decide di tenere un diario, di scrivere storie e aneddoti che legge ai compagni girando di baracca in baracca.

Uno spettacolo ispirato dal Diario Clandestino che ripropone pensieri, aneddoti e immagini accompagnati dalla fisarmonica di Davide Casagrande e dal Coro ANA di Oderzo.

Come Giovannino Guareschi molti ufficiali e soldati italiani scelsero la deportazione costituendo un folto gruppo, circa 700mila Internati Militari Italiani (IMI), e condividendo la prigionia con altri detenuti in diversi campi fino all’aprile del 1945.

Testi tratti da “Diario Clandestino” di Giovanni Guareschi

Canti del Coro ANA di Oderzo

Fisarmonica Davide Casagrande

Con Silvio Pasqualetto

Ideazione, regia, direzione Claudio Provedel

Immagini a cura di Alessandro Ghezzer con AI

I biglietti sono in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it oppure in biglietteria nei giorni di apertura del teatro, sabato 25 dalle 15 alle 18,30 e dalle 20 fino ad inizio spettacolo.

Le proposte per la Giornata della Memoria vedono coinvolte anche le scuole superiori della città che sono state invitate ad assistere alla proiezione di alcuni film e ad uno spettacolo teatrale.

Questo il calendario, proiezione dei film e spettacolo, sono previsti nelle mattinate dei seguenti giorni:

Lunedì 27 gennaio proiezione del film One Life

Martedì 28 gennaio spettacolo teatrale “Lydia tra le Nazioni”

Mercoledì 29 gennaio proiezione del film La zona d’interesse, che è in programmazione anche nella rassegna di CIAK CENACOLO nello stesso giorno alle 15 e alle 21

Venerdì 31 gennaio proiezione del film Terezin

Per chi fosse interessato ad assistere allo spettacolo teatrale può contattare il teatro scrivendo una mail a info@teatrocenacolofrancescano.it oppure presentandosi in biglietteria la mattina del 28 gennaio, lo spettacolo avrà inizio alle 11 e sono disponibili ancora un centinaio di posti.

Lydia tra le Nazioni, di Mara Perbellini

Con Angela Demattè e Maria Laura Palmeri

Regia di Paolo Bignamini

Scene e costumi di Maria Paola Di Francesco

Luci di Simone Moretti

Musiche originali di Riccardo Bignamini

Assistente alla regia Giulia Asselta

Progetto di Chiara Bettinelli

produzione deSidera Teatro de Gli incamminati

Lydia Gelmi Cattaneo: prima lombarda ad aver avuto, nel 1974, il riconoscimento di Giusta tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei tra il 1943 e il 1945.

Lo spettacolo prende spunto dalla sua avventurosa vita per raccontare un momento storico complesso. La vicenda di Lydia pone una domanda scomoda: è giusto salvare, oltre alle vittime, anche dei criminali, quando sono in pericolo di vita?

La prima a chiederselo è Irene Weiss, una ragazza ebrea che Lydia ha nascosto in casa sua dal gennaio del 1944 fino alla fine della guerra. Lydia è chiamata a rendere conto delle sue azioni di fronte alla sua coscienza e a un simbolico tribunale della Storia. Proprio Irene riuscirà ad andare oltre la logica della vendetta, dell’occhio per occhio e dente per dente, salvando Lydia da una possibile condanna ai nostri occhi. Per le due donne “una vita è una vita”. E colui che salva una vita in pericolo, salva l’umanità intera.