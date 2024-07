GOL “LECCHESI” NELL’AMICHEVOLE INTER-PERGOLETTESE: SALCEDO E CAPOFERRI

LECCO – Eddie Salcedo e Mattia Capoferri in gol contro l’Inter. Curiosamente, due “ex blucelesti” (in prestito) hanno segnato oggi pomeriggio nella seconda amichevole dei nerazzurri, impegnati nel match contro la Pergolettese, squadra di Serie C.

Dopo la marcatura in apertura di Taremi – alla terza rete in due partite – il 2-0 interista è opera dell’attaccante visto quest’anno (con pochi risultati) al Rigamonti-Ceppi quindi quasi in chiusura dell’incontro, ecco il difensore già a Lecco Capoferri inzuccare il 2-1 al termine di una bella azione quando però nella beneamata stavano giocando quasi tutte riserve.

RedSpo