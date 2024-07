IMMAGINI DAL MONDO. UNA RASSEGNA TRA CALOLZIO E MONTE MARENZO

LECCO – Nel mese di luglio Les Cultures, Circolo ARCI Spazio Condiviso, Associazione Dinamo Culturale e Associazione Punto a Capo propongono Immagini dal mondo, una rassegna di quattro film a ingresso gratuito tra Calolziocorte e Monte Marenzo.

La prima proiezione giovedì 4 luglio alle 21 al Circolo ARCI di Foppenico a Calolziocorte con Il Paese delle persone integre. Sarà presente il regista Christian Carmosino. Il 27 ottobre del 2014 il regista si trova a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, per realizzare un documentario. Suo malgrado si ritrova, con la camera accesa, nel bel mezzo dello scoppio delle proteste di piazza, alle quali l’esercito risponde con il fuoco. La causa dei tumulti sta nel fatto che il presidente Blaise Compaoré, già al potere da ventisette anni, ha indetto un referendum che gli permetta la modifica di un articolo costituzionale. Un escamotage per presentarsi alle successive elezioni e ottenere un mandato ulteriore di altri quindici anni.

Si torna a Calolziocorte giovedì 11 luglio alle 21 con Il cerchio. La regista Sophie Chiarello decide di seguire per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare, abbassando il suo sguardo ad altezza bambino in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo. Pone loro alcune domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. In poche parole: crescono.

Giovedì 18 luglio la rassegna di sposta a Monte Marenzo, in località Levata, dove alle 21 presso la Palazzina Polifunzionale si terrà la proiezione di Une jeunesse italienne. Protagonista del film è Sokuro, giovane burkinabé che vive in Italia con il padre e il fratello minore. In visita alla madre, rimasta nel villaggio natale, sposa la giovane Nassira, riallacciando così i rapporti con il proprio paese d’origine. Tuttavia, poco dopo il matrimonio, Sokuro è costretto a rientrare in Italia per continuare a lavorare. In attesa che sua moglie abbia i soldi e i documenti in regola per raggiungerlo, torna alla routine lavorativa e familiare. È l’inizio di una tormentata relazione a distanza che vede le esistenze dei due giovani divise tra le speranze dell’emigrazione e le contraddizioni delle tradizioni rurali.

Immagini dal mondo si chiude martedì 23 luglio alle 21 a Monte Marenzo con Il viaggio di Yao. Il film racconta la storia di Seydou Tall, star del cinema nata in Francia da famiglia senegalese. Separato da una moglie ostile e padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull’onda di un’autobiografia di successo. Ad accoglierlo con entusiasmo c’è soprattutto Yao, un ragazzino venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I 400 km coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l’attore, che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia scritta prima.

In caso di maltempo le proiezioni a Calolziocorte di terranno al chiuso, mentre quelle a Monte Marenzo sono annullate.