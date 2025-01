IN BIBLIOTECA IL LABORATORIO DI POESIA PER PERSONE CON GCA

LECCO – Il numero di soggetti con GCA, un danno cerebrale che può portare al coma e a limitazioni motorie, cognitive, psicologiche e comportamentali, è in costante aumento. Queste lesioni rischiano di cambiare drasticamente lo stile di vita della persona e della famiglia che deve affrontare una nuova realtà, ristabilire incarichi, ruoli e responsabilità in un contesto di disabilità con cui non avevano fatto mai esperienza.

Per questo nasce una nuova iniziativa dedicata alle persone con cerebrolesioni acquisite (GCA), all’interno del progetto “TRA-ME e TE: intessere storie e relazioni dopo una cerebrolesione acquisita” della cooperativa sociale La Vecchia Quercia, in collaborazione con il Consorzio Consolida, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese – Bando Ordinario Multisettore 2024/2.

A partire dal 24 febbraio al 7 aprile, tutti i lunedì dalle 9:30 alle 10:30 presso la Biblioteca Civica di Lecco “U. Pozzoli” in Via Bovara, 58 a Lecco, sarà attivato un Laboratorio di poesia, uno spazio per esprimere emozioni e pensieri in modo autentico, dove il linguaggio poetico diventa uno strumento per connettersi con sé stessi e con gli altri, senza preoccuparsi di creare opere perfette.

L’iniziativa permette di riprendere il filo con ciò che non sempre abbiamo la possibilità di dire: i nostri desideri, sogni e paure. Si tratta di un luogo dove imparare a osservare il mondo reale e immaginario, intrecciando ciò che sfugge con ciò che appare chiaro davanti ai nostri occhi, dando voce a ogni frammento. Qui le storie che ciascuno porta con sé si uniscono per creare trame nuove e sorprendenti.

I posti sono limitati; per partecipare all’intero percorso è richiesto un contributo di 20 euro, che verrà restituito sotto forma di un buono dello stesso valore da poter utilizzare presso la libreria Mascari5.

Il progetto verrà presentato lunedì 3 febbraio alle 10 presso il Caffè Aperto a Offi Coffee di Officina Badoni, in Corso Matteotti, 7 a Lecco. Sarà un momento speciale per scoprire da vicino i dettagli di questa iniziativa.

Parallelamente, continuano gli appuntamenti gratuiti con il Caffè Aperto, tutti i lunedì dalle 10 alle 11:30, un momento informale di incontro, socializzazione e condivisione delle proprie storie ed esperienze, in un’atmosfera giovane, accogliente e dinamica come quella dell’Offi Coffee di Officina Badoni, iniziati a novembre 2024.

Per informazioni aggiuntive scrivere a progettoTRAMEete@cooplvq.org o contattare il 329 851 4003.