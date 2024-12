LA TESTIMONIANZA: “QUEL BAGNO LERCIO AL ‘MANZONI’, NESSUNO CI PENSA?”

Spettabile redazione,

oggi come cittadino mi reco all’ospedale per cose mie. Ho bisogno di un bagno e vado a quello più vicino tra accettazione e corridoio verso il Pronto Soccorso.

Non è la prima volta che lo trovo così lercio. Ma in un bell’ospedale come il ‘Manzoni‘, mi chiedo: nessun dipendente, addetta delle pulizie o dell’amministrazione lo vede così conciato? Urina vecchia in terra, la porta rotta, pannelli a muro che si staccano, lavandino intasato, asse del water mancante, così come la carta igienica, un fetore pazzesco…

Vero si che è magari tra i più gettonati, ma mi fa pensare che allora si debba avere più attenzioni.

