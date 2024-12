LAVORI A MALGRATE, CHIUSURE NOTTURNE PER LA SP 583 DAL 4 AL 6 DICEMBRE

MALGRATE – Nell’ambito dei lavori per sostituire i pali della pubblica illuminazione con nuovi pali a sicurezza passiva, a Malgrate sono in programma interventi all’interno dell’isola spartitraffico di via Roma; con un’ordinanza, la Provincia aveva disposto quindi la chiusura al traffico veicolare lungo la Sp 583 in comune di Malgrate, dal pk 49+200 circa al pk 49+300 circa, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 4 dicembre alle 5 di giovedì 5 dicembre.

Il Comune di Malgrate, committente dei lavori, ha però richiesto un’ulteriore notte per concludere i lavori; dunque, l’ordinanza è stata prorogata ed è stata disposta la chiusura al transito in orario notturno della corsia in direzione Valmadrera lungo la Sp 583 Lariana dal pk 49+200 circa al pk 49+300 nel Comune di Malgrate, dalle 22 di giovedì 5 dicembre alle 5 di venerdì 6 dicembre; la deviazione del traffico veicolare leggero, diretto a Valmadrera, lungo ponte Kennedy tramite la seconda corsia con direzione obbligatoria a destra con successiva inversione alla rotatoria di via Leonardo Da Vinci in comune di Lecco per il rinnesto lungo la Sp 583 e la S.S. 639 direzione Valmadrera; la deviazione del traffico veicolare pesante sulla SS 36 all’altezza della rotatoria al pk 51+000 circa della Sp 583 in corrispondenza dello svincolo per il ponte Alessandro Manzoni (terzo ponte) in Comune di Pescate (LC).