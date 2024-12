LAVORI TRA OLGINATE E SALA, LIMITE A 50 E DIVIETO DI SORPASSO SULLA SP 74

LECCO – Tramite un’ordinanza, la Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h e del divieto di sorpasso sulla SP 74, nel tratto compreso tra il Km 0+000 (intersezione con SP72 in comune di Olginate, località Capiate) ed il Km 1+735 (intersezione con SSexSP639 in comune di Calolziocorte, località Sala), a decorrere dalle 12 di lunedì 23 dicembre sino a successiva revoca.

Il provvedimento si è reso necessario per poter effettuare un collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per l’attraversamento pedonale nei pressi dell’intersezione con Via Adda, con lavori eseguiti dal Comune di Olginate.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza completa, mentre qui è consultabile la precedente ordinanza, successivamente ritirata.