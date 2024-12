LBW: A VERTEMATE ARRIVA L’OTTAVA VITTORIA STAGIONALE

LECCO – Prosegue la striscia di vittorie consecutive per la Lecco Basket Women che passa anche sul campo di Vertemate e consolida la posizione di classifica a ridosso del vertice. Gara molto combattuta quella disputata nella palestra di via Vigna che ha visto le lecchesi chiudere avanti il primo parziale dopo un inizio stentato.

Grazie alla spinta di Viola Aondio le ospiti vanno sul 7-12 del 10′, poi dopo la tripla di Ghitti, Lecco infila un break di 8-0 che vale il 14-20 del 15′. La gara sembra mettersi in discesa per il quintetto di Canali, ma con il passaggio alla difesa a zona di Vertemate iniziano i problemi che si trascineranno per tutto il secondo e terzo parziale. Dopo l’intervallo chiuso sul 23-24, la LBW sbatte contro il muro e segna solo 5 punti subendo ben 3 triple, alla fine saranno 6 delle padrone di casa che valgono il 34-29 del 30′.

Nell’ultimo periodo arriva la svolta con 29 punti realizzati, gli stessi fatti nei primi 30′. Si parte con un 7-0 marchiato dalla tripla di Bassani che vale il sorpasso sul 34-36. Vertemate accusa il colpo ma non si arrende e mette la testa avanti con i punti di Ghioldi per il 41-38. La difesa bluceleste è tornata solida e lascia poco spazio alle iniziative della squadra di casa così la gara si incanala sulla strada di Lecco anche se resta incerta sino al 39′ sul 45-51. Poi negli ultimi scampoli arrivano 6 punti di Oddo con tripla sulla sirena che portano la LBW al definitivo +13. Ottava vittoria stagionale per lecchesi che ora si apprestano ad affrontare una nuova trasferta insidiosa sul campo di Villaguardia. Il match si giocherà domenica 22 dicembre alle 18.30.

Vertematese – LBW 45-58 (parziali: 7-12, 23-24, 34-29)

Vertematese: Cattaneo, Bravi, Stocchi, Faverio 10, Rossoni 3, Redolfi 1, Salvadè 3, Ghitti 9, Prete 10, Carusi 5, Ghioldi 4. All.: Zanotti.

LBW: Bassani 13, M.Aondio 2, G.Galli 2, V.Aondio 10, Scola, Davide 10, Oggioni 4, Oddo 10, Ratti, S.Galli 5, M.Rota 2, Fumeo ne. All.: Canali.

“Partita che si è rivelata impegnativa come ci aspettavamo – dice coach Valentina Canali a fine gara – Vertemate squadra migliorata esponenzialmente rispetto alla scorsa stagione, solida, caparbia e ‘affamata’, i miei complimenti vivissimi allo staff e alle ragazze. Noi abbiamo avuto un ottimo momento a cavallo fra primo e secondo quarto, ma 5 minuti horror finali del secondo quarto ci hanno portato dal +8 al +1. Il terzo quarto è stato tutto all’insegna di Vertemate, ma nel quarto periodo finalmente abbiamo trovato quelle energie mentali e quella cattiveria agonistica che servivano per indirizzare il match a nostro favore, con una difesa che si è fatta solidissima, tanti rimbalzi, e trovando finalmente i giusti varchi contro la 1-3-1 avversaria. Era difficile e l’abbiamo portata a casa, anche se con una prestazione non brillante. Siamo probabilmente un po’ in fatica, soprattutto mentalmente, dobbiamo tener duro la prossima settimana per affrontare al meglio la difficile trasferta a Villaguardia e poi arriverà provvidenziale la pausa di Natale per ricaricare le batterie”.