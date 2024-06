LBW, ARRIVANO I RINFORZI: UFFICIALIZZATE ALICE CINCOTTO E CAMILLA LEVI

LECCO – Tempo di mercato per la Lecco Basket Women, che dopo aver chiuso il campionato si è messa subito al lavoro per trovare nuove giocatrici per poter rinforzare l’organico in vista della prossima stagione.

Dopo aver salutato Bassani, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, oltre che Ciceri e Donghi, le blucelesti troveranno come primo rinforzo Alice Cincotto che ha terminato il master di studio a Londra e si unirà al gruppo per tutta la stagione. ‘Spongi’, come è chiamata dal gruppo, ha iniziato a giocare a basket con le giovanili di Vertemate e Costamasnaga fino ad approdare alla squadra senior. Dopo Costa è andata a giocare a Mariano e Robbiano in Serie B. Da qui il suo approdo alla LBW già lo scorso anno con alcuni allenamenti e la convocazione per due partite in quanto impegnata a Londra per gli studi presso l’università Regents University London. A settembre tornerà nel Regno Unito per conseguire la laurea in Digital Marketing and Analytics.

Come sei approdata alla LBW? “Sono venuta a Lecco perché insieme alle mie amiche cercavamo un ambiente sereno in cui divertirci – risponde Cincotto -. Quest’anno per quel poco tempo che ho frequentato la palestra ho verificato che queste premesse erano riscontrate e quindi ho deciso di rimanere per la prossima stagione. Penso che con il lavoro fatto in questa, la squadra sia cresciuta molto e sono sicura che continuerà così”.

Che tipo di giocatrice sei e quali obiettivi ti poni con questa squadra? “Nasco come guardia, ma ho giocato molto anche come 4. Sono una giocatrice aggressiva e di fisico, mi piace lavorare duro e costruire un bel gioco con le compagne. L’obiettivo è divertirmi e portare sempre più avanti la squadra, consolidando le capacità acquisite in quest’anno e migliorandoci a vicenda”, conclude Cincotto.

Il secondo innesto delle blucelesti risponde al nome di Camilla Levi, giocatrice che proviene dalla Starlight Valmadrera dove ha disputato il torneo di Serie B e Under 19. Camilla che è classe 2004 residente a Morbegno ha già svolto i primi allenamenti con la sua nuova squadra mostrando delle buone qualità.

Conosciamola meglio. “Ho iniziato a giocare a basket fin da piccola e non ho più smesso – racconta Levi. Fino ai 16 anni ho giocato a Morbegno, poi ho fatto un anno a Calolzio in under 16 elite, campionato interrotto a metà causa del Covid e infine gli ultimi tre anni li ho passati a Valmadrera. Penso di essere una giocatrice molto dinamica, intensa e in campo, cerco di dare sempre il massimo in qualsiasi momento”.

Dopo aver giocato alla Starlight ecco il tuo arrivo alla LBW. “Ho accettato la chiamata della coach Valentina Canali in quanto penso che sia una squadra che incontri le mie esigenze. Negli allenamenti mi sono trovata molto bene, è un bel gruppo, simpatico e con tanta voglia sia di giocare ma soprattutto di divertirsi”, chiosa Camilla Levi.