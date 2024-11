LBW INARRESTABILE IN CASA: CINQUINA CONTRO TRADATE

LECCO – Cinquina di vittorie casalinghe per la Lecco Basket Women che supera anche Tradate risalendo la classifica del torneo di Serie C di basket a quota 10 punti. Quella di domenica non è stata una prestazione altisonante come le precedenti in casa per il quintetto lecchese.

La squadra, dopo aver faticato nei primi minuti, si è costruita un buon vantaggio grazie alla ritrovata solidità difensiva, ma nel terzo quarto, complice il passaggio alla difesa a zona delle avversarie, si è inceppata perdendo troppi palloni e vanificando il lavoro fatto nei minuti precedenti. Nel quarto periodo una volta sistemati i meccanismi in attacco, la gara non ha più avuto storia.

La cronaca. Partenza subito a razzo per le blucelesti, che grazie anche alle conclusioni dalla lunetta si ritrovano sul 11-3 al 4′. La difesa però è distratta e un po’ molle, così le varesine rientrano prontamente in partita sino al 17-13 del 10′. Nel secondo periodo però arriva la svolta con la difesa che fa la voce grossa e procura il primo vero strappo con il parziale di 17-5 che manda le squadre al riposo sul 34-18.

Dopo l’intervallo, ecco il passaggio alla difesa a zona di Tradate che crea qualche grattacapo alle blucelesti. La palla non circola con la giusta fluidità ma ci pensano Oddo, Sara Galli e Cincotto a trovare soluzioni dalla distanza che fanno mantenere il divario sul 52-35 del 30′. Nel quarto periodo Tradate produce il massimo sforzo per rientrare con i canestri di Meregaglia e la tripla di Scandroglio. Lecco perde qualche pallone di troppo e si arriva così al 37 sul 54-47′.

La paura di rimonta però viene scongiurata con un break di 6-0 firmato Rota, Scola e Bassani che chiude definitivamente il match e porta ai titoli di coda. La LBW vince ma convince solo a tratti e sabato prossimo alle 19 sul campo del Trezzano è chiamata a interrompere il digiuno di vittorie fuori dalle mura amiche. La risposta arriverà sul campo.

Ecco il tabellino della gara con Tradate:

LBW – Sportlandia Tradate 64-50 (parziali: 17-13, 34-18, 52-35)

LBW: Bassani 10, M.Aondio 3, G.Galli, V.Aondio 4, Scola 3, Oggioni 2, Oddo 10, Ratti 2, S.Galli 14, Cincotto 9, M.Rota 7, Fumeo. All.: Canali.

Sportlandia Tradate: Ardito 6, Meregaglia 17, Rastelli, Mari 4, Rusconi 5, Frigeni 2, Minonzio 2, Battaini, Monga 1, Scandroglio 7, Nieddu, Finazzi 6. All.: Bardelli.

Le considerazioni a fine gara di coach Valentina Canali: “L’approccio alla partita non è stato dei migliori. Ci abbiamo messo 15′ per iniziare a difendere, ci siamo adagiate sui ritmi delle avversarie faticando oltre modo a trovare il giusto feeling. Dopo una seconda parte brillante di quarto, nel terzo periodo ci siamo nuovamente intalpate contro la difesa a zona, prima pari e poi dispari, non riuscendo a muovere la palla con la giusta fluidità e il giusto ritmo, rischiando un riavvicinamento da parte delle avversarie che potevamo risparmiarci. Va bene così, abbiamo vinto una partita che da un punto di vista mentale sapevamo poteva essere un ostacolo, ci sta, continuiamo a lavorare in palestra”.