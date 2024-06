LBW, UFFICIALE L’ARRIVO DI MARIA ROTA. COACH CANALI SODDISFATTA

LECCO – Dopo gli arrivi di Cincotto e Levi , la Lecco Basket Women ufficializza anche Maria Rota, ala classe 2006 che proviene dal Basket Costa. La giocatrice lecchese doc avrà il doppio tesseramento e giocherà sia con la Under 19 di Costa che con la Serie C con Lecco Basket Women.

“Ho cominciato a giocare all’età di sei anni nella Polisportiva Rovinata di Germanedo, poi a dieci anni sono andata a Costamasnaga per gli ultimi anni di minibasket e per tutte le giovanili, partecipando anche alle finali nazionali – le parole di Rota -. Per il prossimo anno ultimo da Under 19, il Costa mi ha dato la possibilità di finire le giovanili con loro ma di aprirmi anche verso il mondo senior”. “Mi piace giocare vicino a canestro e combattere su ogni pallone – continua Rota – Ho scelto la LBW per crescere, divertirmi e spero di trovare un buon gruppo squadra: le premesse già dai primi allenamenti sono ottime”.

Coach Canali analizza il mercato in entrata della squadra: “Sono molto soddisfatta delle ragazze che abbiamo inserito. All’indomani della fine del campionato, avevo le idee molto chiare su ciò che sarebbe stato utile alla nostra squadra: una guardia con punti nelle mani e attitudine offensiva, una giocatrice interna che potesse supportare il comparto con l’uscita di Bassani, e un playmaker, e volevo che le eventuali giocatrici inserite andassero a portare un plus alla squadra in termini di personalità, dinamismo e attitudine a prendere iniziativa. Posso dire di aver centrato due di questi tre obiettivi nel miglior modo possibile: purtroppo non è arrivato, per ora, il playmaker, ma Alice, Camilla e Maria ci danno esattamente quello che avevo in mente e sono tre ragazze che, come chi si è unito a noi lo scorso anno, sembrano avere le qualità umane che cerchiamo e che ci hanno permesso di creare questo gruppo così solido e sereno”.

La coach della LBW si sofferma poi a parlare delle tre nuovi giocatrici, ringraziando anche chi ha deciso di lasciare la squadra: “Alice Cincotto è un 4 atipico, ha tantissimo dinamismo, atletismo e rapidità, quasi da esterna, ma al contempo efficacia e fisicità vicino a canestro. Potrà attaccare 1c1 dal palleggio ma anche ricevere in post basso, è energica a rimbalzo e in difesa può coprire su tre posizioni, 3-4-5, con grande energia e intensità. Ci permetterà di avere agonismo e imprevedibilità, sia sul perimetro che nel pitturato. Le manca un pochino di continuità realizzativa, dovrà lavorare sull’efficacia al tiro, ma ha tanta predisposizione al lavoro quindi sono certa crescerà molto”.

“Camilla Levi è una guardia molto fisica, aggressiva, energica, ha un 1c1 molto efficace e una mano educata, inoltre ha un’ottima predisposizione difensiva e al rimbalzo – continua Canali – Potrà darci quell’iniziativa sia dal palleggio che nel gioco senza palla che a volte ci è un po’ mancata, e difensivamente può essere un fattore. è una ragazza giovane (classe 2004), dovrà crescere nelle letture e in alcuni fondamentali, ma ha veramente un ottimo margine di crescita”.

“Maria Rota, che sarà con noi in doppio tesseramento continuando con l’U19 a Costa Masnaga, è una giocatrice interna, con buona vena realizzativa nel pitturato e buon gioco senza palla, classe 2006, giovanissima. Ha fisicità e intraprendenza, per quel poco che ho visto, un bel carattere e voglia di fare – aggiunge Canali – Per lei il percorso sarà tutto da delineare, mi piacerebbe inserirla come 4-3, quindi portarla a lavorare anche lontano da canestro, dove ora come ora ha più confidenza, senza snaturare la sua attitudine e le qualità che già ha. Mi è piaciuto come in due allenamenti si sia subito messa in gioco in un contesto senior e sconosciuto, sono certa che farà un bel percorso”.

“Ci tengo a ringraziare chi ci lascia: Basa (Bassani), Pata (Donghi) e Mati (Ciceri). Individualmente con loro ho parlato quindi non devo dire nulla qui, ma chi sa di aver dato tutto quello che aveva, sa che lascia un vuoto e che personalmente mi dispiace molto. Ora stacchiamo la spina e ci prendiamo due mesi di riposo, nel mentre staremo alla finestra per un eventuale playmaker, non ci occorre altro, la squadra è solida, completa, cresciuta in tutte le sue componenti nel corso di quest’anno, e sono felice che le pedine inserite rispecchino perfettamente lo spirito che abbiamo, umanamente ancor prima che tecnicamente. Ci ritroviamo a fine agosto, pronte per la nuova avventura”, conclude coach Canali.