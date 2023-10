LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 ottobre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

via APPIANI, dalle 8:00 alle 18:00 il 14 e il 25 ottobre, senso unico di marcia dal civico 7 in direzione discendente verso corso Martiri della liberazione e limite massimo a 30 km/h per intervento di sostituzione di una saracinesca;

via BARACCA, il 23 ottobre, tratto all’altezza tra il civico 5 e corso Promessi Sposi, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

corso PROMESSI SPOSI, il 23 ottobre, tratto all’altezza tra i civici 1 e 26, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via GRANDI, il 23 e il 24 ottobre, tratto all’altezza tra il civico 15 e via Belfiore, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via AL PONTE, dalle 8:00 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, tratto all’altezza dei civici 6 e 8, divieto di transito veicolare per intervento di nuovo allaccio alla rete idria ;

via GIUSEPPE DI VITTORIO, dalle 8:30 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, sospensione del doppio senso di circolazione, istituzione del senso unico di marcia in direzione corso Promessi Sposi, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale ;

piazza MAZZINI, dalle 8:00 alle 18:00 il 23 e il 24 ottobre, tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, divieto di transito veicolare per intervento di riparazione a una perdita occulta su una saracinesca ;

via LEONARDO DA VINCI, via CAPRERA, via LAZZARETTO, via COMO, via CANTÙ, via SAN FRANCESCO D’ASSISI, via LUDOVICO ARIOSTO, via DON GIUSEPPE POZZI, vicolo LA LUNGA, via F.LLI ROSSELLI e via CANTARELLI, dal 23 ottobre al 6 novembre, restringimenti per lavori di ripristino definitivo delle sedi stradali;

corso CARLO ALBERTO, il 24 e il 25 ottobre, tratto all’altezza del civico 114, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione a una perdita idrica;

via FORNACI, il 24 e il 25 ottobre, tratto all’altezza dell’incrocio con corso Emanuele Filiberto, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione a una perdita idrica;

via APPIANI, il 25 ottobre, parziale restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo , della sede stradale;

via PARINI, dalle 8:00 alle 18:00 il 25 e il 26 ottobre, all’altezza dell’intersezione con via Col di Lana, divieto di svolta a sinistra per chi proviene da via Turati/Col di Lana in direzione via Palestro per intervento di riparazione a una perdita;

via MAZZUCCONI, dalle 9:00 alle 17:30 il 25 e il 26 ottobre, tratto dall’intersezione con via don Bosco al civico 38. divieto di circolazione per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale;

via VALPOZZA, dal 25 ottobre al 17 novembre, chiusura totale del tratto pedonale di collegamento con via Valsassina per intervento di nuovo allaccio alla rete fognaria;

via SOLFERINO, dalle 9:00 alle 17:00 il 26 e il 27 ottobre, divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra via don Pozzi e corso Matteotti, e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per intervento di ripristino della pavimentazione con fresatura e asfaltatura;

via BUOZZI, il 26 e il 27 ottobre, restringimento della sede stradale per lavori di rifacimento di allaccio a causa di una perdita;

corso BERGAMO, il 27 ottobre, tratto all’altezza del civico 125, restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una presa idrica;

via GOMES, il 27 ottobre, restringimento della sede stradale con istituzione del senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via DON LUIGI MONZA, il 27 ottobre, sospensione del doppio senso di circolazione nel tratto da corso Monte san Gabriele a via Valsecchi, istituzione del senso unico di marcia in direzione via Valsecchi, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati da segnaletica verticale, per lavori di riasfaltatura della pavimentazione stradale.