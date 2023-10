LECCO – All’assemblea congressuale provinciale di Sinistra Italiana Lecco, alla presenza del coordinatore regionale Paolo Matteucci, gli iscritti e le iscritte hanno votato la delegazione che parteciperà al terzo congresso nazionale “La vita che verrà” che si svolgerà a Perugia dal 24 al 26 novembre.

Sono stati delegati, insieme al coordinatore provinciale Emanuele Manzoni, Milva Caglio, Paolo Lanfranchi, Veronica Benaglia e Alberto Anghileri oltre al senatore Tino Magni e a Roberta

Sinigaglia, lecchese ma delegata dalla federazione di Bergamo.

“Una bella mattinata di politica e confronto sulle prospettive nazionali del nostro partito e sul lavoro portato avanti da anni sul territorio lecchese in tante amministrazioni locali e nella società” ha dichiarato il coordinatore Emanuele Manzoni “La proposta uscita è quella di confermare al congresso la scelta di lavorare nell’Alleanza Verdi e Sinistra con le altre forze progressiste per costruire, a partire da punti condivisi come la battaglia per il salario minimo o la transizione energetica – ambientale, un’alternativa credibile a questo governo che non sta rispondendo ai bisogni delle persone”.

Sono intervenuti per portare i loro saluti e auguri di buon lavoro il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello per il Partito Democratico, il deputato Devis Dori per Europa Verde, Christian Perego portavoce del Movimento5Stelle, Domenico Saggese di +Europa, Alessio Dossi e Giacomo Galli rispettivamente di Ambientalmente e Fattore Lecco oltre al segretario della CGIL Lecco Diego Riva.

Si è votata anche la delegazione che parteciperà al congresso regionale che sarà composta, oltre che dal coordinatore provinciale Manzoni, anche da Anna Toffoletti, Giancarlo Bandinelli, Meri Sanvito, Francesco Falsetto, Andreina Salvi, Matteo Valtolina, Enrica Bartesaghi. Dopo un’ampia discussione tra tutti i tesserati e le tesserati presenti e provenienti da tutto il territorio provinciale, entrambe le delegazioni sono state votate all’unanimità.