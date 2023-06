LECCO – La Lecco Basket Women piazza un colpo da novanta ingaggiando la forte giocatrice Silvia Bassani reduce dalla promozione in serie A2 con il Giussano. La società del presidente Benzoni dopo la conclusione del campionato di serie C si è messa subito al lavoro per allestire un organico all’altezza e ha trovato l’accordo con la giocatrice residente a Pescate.

Quella della famiglia Bassani la pallacanestro è la quotidianità. Il padre Claudio ha militato per diverse stagioni nel Basket Lecco per poi diventare allenatore nel Calolzio. Il fratello Andrea dopo aver giocato sempre a Lecco e Calolzio oltre altre squadre, ha appena concluso il campionato di serie C silver con la maglia del Soresina. Ma conosciamo meglio Silvia che ha iniziato a giocare a basket dall’età di 6 anni: “Ho cominciato a Pescate dove sono stata per quattro anni, poi un anno a Malgrate, uno a Valmadrera e il passaggio a Costamasnaga dove sono rimasta per nove anni centrando la promozione in serie A2. Successivamente quattro anni a Usmate in serie B, uno a Valmadrera in C e gli ultimi tre anni con Giussano dove abbiamo appena conquistato la promozione in serie A2”.

Che tipo di giocatrice sei? “Sono un’ala forte, penso che il mio punto di forza principale sul campo sia quello di essere versatile. Vista la mia altezza che non è né da lunga né da esterna mi hanno insegnato a fare un po’ di tutto. Un’altra caratteristica che ho è quella della tenacia: non mollo mai”.

Arrivi dopo aver conquistato una promozione prestigiosa in A2. Il motivo della scelta di LBW? “Finita la stagione a Giussano volevo smettere in bellezza perché gli impegni lavorativi e universitari non mi avrebbero permesso di giocare ancora ad “alto livello” e la stagione passata è stata veramente stancante sia a livello mentale che fisico. Poi è arrivata la chiamata di Valentina, mi ha fatto cambiare idea e così ho scelto Lecco Basket Women perché mi permette di giocare e di divertimi ancora. Sono vicina a casa e le ore in palestra sono di meno. Il progetto che mi ha esposto mi piace e spero di contribuire al meglio”.

Vista la tua esperienza potrai dare un grosso aiuto alle nuove compagne: “Vorrei contribuire aiutando le giocatrici più giovani a migliorare e a crescere, sono loro il futuro, io non so quanto ancora giocherò e mi farebbe piacere se qualcuna di loro grazie al mio aiuto potrà ottenere qualche piccola soddisfazione”.

Hai ancora voglia di vincere? “Fame di vittoria ne ho sempre, non mi piace perdere (neanche in allenamento) quindi io sicuramente non mi tiro indietro… Spero di poter fare un bel campionato con questa società che ha bisogno di riscatto”.

L’arrivo di Bassani precede anche altri colpi di mercato che verranno ufficializzati nei prossimi giorni.