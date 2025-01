LECCO CALCIO A 5, COPPA DIVISIONE: TUTTO FACILE A ROVERETO E PASS PER GLI OTTAVI

LECCO – Netta affermazione per il Lecco calcio a 5 nella gara unica dei sedicesimi di finale di Coppa della Divisione. Di scena sul campo dell’Olympia Rovereto, i blucelesti di coach Marcio Moratelli si sono imposti sui rossoblù di casa per 9-1, assicurandosi il pass per gli ottavi di finale. Chiuso il primo tempo avanti 4-0, il Lecco ha poi arrotondato il risultato nella ripresa.

Primo tempo a senso unico. Dopo 1’16” Mattaboni sfiora la traversa dalla destra, poi le conclusioni di Moratelli e Pires sono troppo centrali per impensierire il portiere di casa Veronesi. Il risultato si sblocca dopo 4’33”, quando Pires controlla bene in posizione da pivot, si gira e insacca l’1-0 ospite. Al 5′ traversa di Moratelli e tap-in vincente di Pires per il raddoppio bluceleste. Passano 2′ e Tortorella centra il palo, mentre all’11’ Panzeri calcia sull’esterno della rete, rifacendosi pochi secondi dopo con la rete del 3-0 su spunto di De Donato. Al 13′ traversa di Di Tomaso spintosi in avanti e palo del collega rossoblù sul conseguente rinvio. Il Lecco insiste e si fa pericoloso con Tortorella, quindi al 18′ palo di Pires e palla a Mattaboni che insacca il 4-0 di metà gara.

La ripresa, nella quale trovano spazio tutti i giocatori presenti nella distinta bluceleste, si apre con il 5-0 di Arengi, in scivolata su assist dalla sinistra si Tortorella. I due si ripetono dopo 1′ per il 6-0, mentre al 3′ lo stesso Arengi colpisce l’ennesimo palo di serata. Il 7-0 è di De Donato al 3′ e la gara ha ormai poco da dire. Da segnalare un palo di Vivian all’8′, le reti di Panzeri al 9′ e al 18′ e Manfrini su rigore a 38″ dalla fine.

OLYMPIA ROVERETO-LECCO 1-9

OLYMPIA ROVERETO: Veronesi, Ben Jaballah, De Pascali, Hadjoudja, Vivian; Festini, Sarcletti, Fasanelli, Chemotti, Manfrini (1), Tataranu, Zomer. All. Marasciulo.

LECCO: Di Tomaso, E.Moratelli, Tortorella, Mattaboni (1), Pires (2); Marchese, Pulcini, Silva, Rubinacci, De Donato (1), Panzeri (3), Arengi (2). All. M.Moratelli.

Arbitri: Mansueto e Ouertani di Treviso.