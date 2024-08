LETTERA: “LA MANO DESTRA E LA MANO SINISTRA SUI BUONI DELLA MENSA”

È il secondo anno che il Comune scrive alla mia famiglia e a molte altre con figlio al nido una letterina autopromozionale con l’intento di far passare per un regalone qualcosa che prima e per ben più alto importo ci aveva aumentato: retta e mensa.

Sembra un elastico sbieco: con la mano destra toglie, con la mano sinistra restituisce, ma meno.

Lo scorso anno il Comune aveva già da subito aumentato i costi di retta e mensa perché diceva, ma mai con una letterina guarda un po’, che non ci stava dentro altrimenti.

Nel corso di quest’anno pur avanzando soldi nel Bilancio del Comune e quindi propostogli di usarne una piccola piccola parte per alleggerire il peso a noi famiglie cariche di spese e quotidianità, non ha tolto nemmeno un centesimo uno, men che meno alle famiglie più fragili quelle con un Isee che bisogna fare salti mortali ogni mese per non affogare, che se arriva una bolletta appena più alta manda all’aria il bilancio famigliare e tutti i conti.

Un aumento della mensa appioppatoci già da due anni di ben il 25% che resta scritto dentro le tariffe anche oggi mentre i soldi escono fuori dai nostri portafogli da anni.

Adesso, anche quest’anno la letterina a firma dell’assessore Emanuele Manzoni ci dice che il Comune ci restituisce 1,64€ a buono pasto usufruito nell’anno scolastico.

E questo sia che noi famiglie si abbia un reddito annuo di 20.000€ o di 200.000€ perché l’uguaglianza malpensata cozza con l’equità dimenticata e sa più, purtroppo, di elemosina studiata, che poi dovrai restituire proprio perché non han azzerato, né ridotto, gli aumenti tariffari

E poi questi soldi regionali, già perché sono pure Regionali, altrimenti campa cavallo, girati a noi famiglie sono tutti quelli dati da Regione o solo una parte?

Hanno e avevano una destinazione obbligata a noi famiglie o sono stati tolti ad altri utilizzi, persone, così che seppur indirettamente è una guerra tra “poveri” e ignari?

Perché poi per gli aumenti che continuiamo come famiglie a pagare è stata messa solo una breve comunicazione in Bacheca al Nido e qui per pure meno soldi, e di altri, fate addirittura una letterina personale auto pubblicitaria per far passare che sia un regalone del Comune?

Lettera firmata

Lecco