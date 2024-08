SYLLA ORO LECCHESE A PARIGI: IN FINALE 3-0 AGLI USA E APOTEOSI ITALVOLLEY!

PARIGI (F) – Termina come meglio non poteva l’Olimpiade 2024 della lecchese di Valgreghentino Myriam Sylla, protagonista con le sue compagne di squadra e il tecnico Julio Velasco della finale olimpica di Parigi, dove l’Italvolley donne ha “asfaltato” per 3-0 anche gli Stati Uniti, conquistando un meritatissimo oro.

Parziali del match: 25-19, 25-20, 25-17, prima medaglia ai Giochi per la squadra nazionale femminile e quarantesimo podio olimpico della spedizione azzurra di quest’anno (12 gli ori, due in più rispetto a Tokyo 2021).

Come sempre esaltante e “carica”, Myriam ha trascinato il team azzurro guadagnando il primo gradino del podio ed entrando, legittimamente, nella storia dello sport italiano.

Paola Egonu (a sinistra mentre festeggia con la “collega” di Valgreghentino) la migliore marcatrice dell’incontro con i suoi 22 punti, dieci quelli messi a segno da Sylla.

VIDEO credit Eurosport

Le ragazze di Velasco e Lollo Bernardi hanno lasciato alle avversarie solamente un set in tutto il torneo olimpico – pur affrontando avversarie fortissime del calibro di Serbia, Turchia e Stati Uniti.

RedSpo

Il tabellino

Italia-Stati Uniti 3-0

(25-18; 25-20; 25-17)

Italia : Lubian n.e., Cambi, De Gennaro (L), Orro 3, Bosetti 9, Danesi 6, Sylla 10 , Egonu 22, Fahr 7, Omoruyi n.e., Antropova 6, Giovannini.

All. Velasco .

: Lubian n.e., Cambi, De Gennaro (L), Orro 3, Bosetti 9, Danesi 6, , Egonu 22, Fahr 7, Omoruyi n.e., Antropova 6, Giovannini. All. . Stati Uniti: Poulter 2, Skinner 7, Wong-Orantes (L), Carlini, Larson 5, Drews 6, Thompson 8, Washington 4, Rettke n.e., Plummer 2, Robinson-Cook, Ogbogu 4.

All. Kiraly.

.

