LO SPI LECCO ORGANIZZA IL CARNEVALE DEL PENSIONATO A CREMONA E CREMA

LECCO – Anche quest’anno lo Spi di Lecco celebra il Carnevale organizzando un momento di coinvolgimento e incontro tra iscritti e non dei vari territori. Il Carnevale rappresenta infatti allegria, creatività, libertà, senso di comunità, perfettamente in linea con uno degli obiettivi primari dello Spi, ovvero promuovere un invecchiamento attivo e sereno.

La proposta del 2025 è una giornata a Cremona e Crema, due gioielli della Lombardia, città ricche di arte, storia e tradizione. Cremona, famosa per la sua antica liuteria e la maestosa Piazza del Comune, ospita il Torrazzo, uno dei campanili più alti d’Europa, e la splendida Cattedrale. Crema, con il suo centro storico raccolto, incanta con la Piazza del Duomo e l’eleganza della sua architettura rinascimentale. Entrambe le città offrono un’atmosfera autentica, arricchita da sapori locali unici come i tortelli di zucca e i salumi tradizionali. Perfette per immergersi nella cultura e nella bellezza della nostra regione.

La gita si terrà il 4, 5 o 6 marzo, a seconda della lega Spi di riferimento. Il programma prevede l’arrivo alle 10 circa a Cremona, l’incontro con la guida locale e la visita del centro con gli esterni della Basilica di San Vittore, del Palazzo Estense, il Corso Matteotti, via Sacco con il Museo Civico di Archeologia e Piazza Monte Grappa. Possibilità di visita individuale al Museo del Violino. Poi alle 12:45 il ritrovo e il trasferimento presso il ristorante. Previsto un ricco menu del territorio, tra salumi, tortelli, lasagnette, stinco e semifreddo al torrone. Non mancheranno poi le chiacchiere di Carnevale. Nel pomeriggio, alle 15, trasferimento a Crema, visita libera del centro con le sue pittoresche strade: il Duomo e la sua piazza, il Palazzo Comunale, via XX Settembre con il Museo Civico di Crema e del Cremasco, il Teatro San Domenico. Alle 16:30 la partenza per il rientro.

La quota di partecipazione per gli scritti alla CGIL è di 70 euro. Per i non iscritti di 77 euro. Incluso nella quota il viaggio in bus GT, la visita guidata di Cremona (2 ore e mezza circa), il pranzo, l’assicurazione medica\bagaglio.

Chiunque fosse interessato a partecipare, si può recare presso le sedi di Lega dello Spi per avere informazioni o anche per prenotare la partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente ad Antonio Galli, segreteria SPI CGIL Lecco, allo 347-9696296.