L’OPINIONE. LECCO, PAOLO TREZZI: “REPETITA IUVANT L’INGANNO”

Cara Lecconews,

se 1,3 milioni vi sembrano tanti, figurarsi 13 milioni.

Ossia quelli che il Comune vuol far credere di aver messo a disposizione per “il Piano Rioni” a furia di ripetere e far ripetere ai giornali, da mesi e mesi, l’annuncio e l’importo di 1,3 milioni € come fosse sempre un’aggiunta, un importo nuovo

A MARZO dello scorso anno ecco il primo lancio, in Aula e sui giornali: pronti 1,3 milioni per il Piano Rioni.

E poi ancora a ottobre e così a inizio aprile di quest’anno: pronti 1,3 milioni per mettere i Rioni al Centro e di nuovo, ancora a fine aprile: 1,3 milioni per marciapiedi e strade dei Rioni, e così più volte ancora, a luglio e poi settembre ed eccoci ora a novembre, di nuovo sulla newsletter settimanale del Sindaco e strillato a nove colonne sui giornali: 1,3 milioni per il Piano Rioni.

A LEGGERLA COSÌ, tra un annuncio e una rotonda, un far credere e un abbiate pazienza, chissà se il pensiero gira tra l’essere il solito giro di giostra o tutto il luna park.

A LEGGERLA COM’È, senza ami e senza lenze per cittadini, questi lavori nei rioni, semplicemente sono soprattutto lavori di asfaltatura che dovrebbero essere la normalità per un Comune che ciclicamente deve manutenere le strade.



Ma qui l’ordinario, così raro e in ritardo di questa Amministrazione fateci caso, viene dipinto dagli stessi negligenti responsabili, come straordinario e bisognoso di fanfare così da farci dieci comunicati stampa, magari una puntata a pagamento in TV e nondimeno il vero scopo: un altro, l’ennesimo, lancio di lenza

Paolo Trezzi

Lecco