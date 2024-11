A GLOCAL ’24 ATTESE, PREOCCUPAZIONI MA PURE OPPORTUNITÀ DELLA AI

VARESE – Dal 1° al 10 novembre Varese capitale del giornalismo e dell’innovazione con la tredicesima edizione di Glocal, organizzata da VareseNews in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti, ANSO, l’Osservatorio europeo di giornalismo e il contributo di Google.

E anche all’edizione 2024 ha preso parte l’editore di Lecco News e delle altre testate collegate, IperG.

Più di 8.000 i partecipanti ai 100 eventi proposti nelle tre sezioni del festival, Glocal, Glocal + e Glocal Doc, che hanno esplorato temi centrali come l’intelligenza artificiale e l’importanza di porre le giuste domande ai sistemi di AI.

Un fronte da molti temuto, da pochi “cavalcato” e che significativamente è stato protagonista di molti tra gli eventi più salienti del Glocal di quest’anno.

Se da un lato si ha (legittimamente) paura che la AI possa spazzare via intere professionalità, dall’altro emerge forte la grande serie di opportunità che l’informazione e la comunicazione hanno a disposizione sfruttando i sistemi più sofisticati e in continuo aggiornamento della famosa intelligenza artificiale.

E i nostri lettori potranno rendersene conto a breve, grazie agli accordi presi da Lecco News e gli altri quotidiani locali on line del gruppo IperG con alcuni dei maggiori protagonisti di questa scena – a livello italiano e internazionale.

A chiudere l’edizione 2024, la tradizionale assemblea (in questo caso non elettiva) di ANSO, l’associazione degli editori on line la quale – forse proprio in quanto ospitata nella nuova e quasi pronta sede di VareseNews – ha avuto momenti di una certa inedita tensione tra due degli esponenti di maggiore anzianità dell’associazione stessa. La quale non è riuscita a votare il proprio bilancio, rinviato al prossimo anno.

S. T.