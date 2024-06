LUTTO NELLA BANDA “VERDI” DI CORTE: MORTO LUIGI PEREGO, STORICO DIRETTORE

CALOLZIOCORTE – Lutto nel corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Corte: nella giornata di ieri 13 giugno è scomparso Luigi Perego, 81 anni, dei quali molti passati a dirigere la “sua” banda.

Il calolziese Perego, che suonava il flicornino soprano, era un musicista autodidatta che si era esibito anche nella banda “Manzoni” di Lecco e nella fanfara dei bersaglieri “La Garibaldina” di Leffe, con cui aveva suonato anche all’estero, prima di tornare, nel 1986, a far parte del Premiato Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Corte; Il maestro era andato in pensione lo scorso settembre, omaggiato in una cerimonia che aveva segnato il passaggio di consegne con l’attuale maestro Andrea Dell’Era.

La banda lo ricorda con affetto: “Ciao Luigi! Grazie per aver dedicato la tua vita alla nostra banda… Ora ascolta le nostre note da lassù e noi cercheremo di portare avanti la nostra banda come hai fatto tu!”.

Luigi Perego lascia la moglie Giuseppina, i figli Norma, Laura e Oscar, la sorella Marisa e i nipoti. I funerali si terranno sabato 15 giugno alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Foppenico.